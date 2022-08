TTF-Gaskontrakt: Ohne Worte

Weil Russland nur noch minimale Mengen der vereinbarten Gaslieferungen tatsächlich in die Pipeline eingespeist, müssen sich Versorger auf den Spotmärkten aus alternativen Quellen eindecken. Ein Blick auf die Kursentwicklung des TTF-Gaskontrakts zeigt dabei eine schockierende Entwicklung.

Im gestrigen Handel erreichten die Preise ein trauriges Niveau von über 300 Euro je Megawattstunde, dies entspricht einem Kursaufschlag von über zehn Prozent zum Mittwoch. Ein Ende der Preisspirale scheint nicht in Sicht, auch lässt sich die Entwicklung kaum technisch abbilden.

Vor einigen Wochen wurde bereits auf einen potenziellen Kursanstieg an 320 US-Dollar je Megawattstunde hingewiesen, dieser Schwelle nährt sich der an der NYMEX gehandelte TTF-Gaskontrakt nun mit großen Schritten an.

Ob an dieser Stelle das Ende der Fahnenstange erreicht wird, bleibt offen, auf jeden Fall dürfte die Volatilität unter den gegebenen Umständen weiter sehr hoch bleiben, nur ein signifikant verringerter Gasverbrauch einhergehend mit einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung könnte hier tatsächlich preisdrückend einwirken. Am Markt wurde der jüngste Höhenflug beim Gaspreis mit einer erneuten Unterbrechung der russischen Lieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 erklärt.