WOCHENVORSCHAU: Termine bis 09. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 09. September

------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Adler Group, Halbjahreszahlen 09:00 NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update DEU: Bayer mit neuen Daten zum Medikamant Kerendia (Finerenon) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (endgültig) 08:00 DEU: Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen (Realsteuereinnahmen), Jahr 2021 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), Q2/22 08:00 SWE: BIP Q2/22 09:00 TUR: Handelsbilanz 07/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/22 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Klausurtagung des Bundesvorstandes der Grünen mit Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft 09:45 DEU: Energiepolitischer Dialog mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Konsortialtreffen des Norddeutschen Reallabors, Hamburg 10:00 DEU: Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) besuchen Wasserstoff-Fabrik + 11.15 Neu-Ulm: Austausch Söder und Kretschmann zum Thema Energie mit Schwerpunkt Wasserstoff + 12.15 Neu-Ulm: Pk mit Söder und Kretschmann 10:30 DEU: BMW startet Produktion von Brennstoffzellensystemen für das Wasserstoffauto BMW iX5 Hydrogen mit Vorstandschef Oliver Zipse, Entwicklungsvorstand Frank Weber und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder 12:00 DEU: Pk Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie HDS/L zur Lage der Schuhindustrie und des Schuhhandels 17:00 DEU: Online-Fachgespräch BDA und SPD-Wirtschaftsforum zur Zukunft der Arbeit. Das Gespäch zwischen BDA-Vizepräsidentin Angelique Renkhoff-Mücke, acatech-Präsidiumsmitglied Frank Riemensperger und Matthias Machnig, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, wird von BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter moderiert. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Prag + 11.00 Rede an der Karls-Universität mit europapolitischer Standortbestimmung + 14.15 Pressestatement nach Austausch mit Fiala 19:00 DEU: Diskussion im Bundeswirtschaftsministerium über die sozial-ökologische Transformation «Wie gelingt das klimagerechte Europa» Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen CZE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: SwissBanking: Bankenbarometer 2022 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk, Zürich 18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) 22:05 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen 22:15 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/22 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/22 09:00 CZE: BIP Q2/22 (vorab) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/22 09:00 CHE: KOF-Konjunkturbarometer 08/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 08/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/22 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/22 11:00 EUR: Industrievertrauen 08/22 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 06/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/22 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Das Bundeskabinett geht in Klausurtagung auf Schloss Meseberg Beraten wird unter anderem über die Energieversorgung im Herbst und Winter, die Nationale Sicherheitsstrategie, Transformation in der beruflichen Bildung und eine Digitalstrategie. + 12.45 Statement Scholz und Gast + 17.10 Ggf. Statements Bundesminister 09:00 DEU: BGH prüft in drei Fällen: Wann konnten Pauschalurlauber eine gebuchte Reise wegen der Corona-Pandemie kostenfrei stornieren?, Karlsruhe 10:00 DEU: Verkündungstermin im Prozess um die "Spezi": Darf Paulaner sein Cola-Orangenlimo-Gemisch weiter so nennen?, München 10:30 DEU: Online-Pk mit Vorstellung des Jahresberichts 2021/22 des Bundeskartellamtes, Bonn 15:00 CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (bis 31.8.), Prag 15:30 DEU: Gipfeltreffen zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee Zu dem Treffen werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Staats- oder Regierungschefs aus Dänemark, Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet. Außerdem sollen Energieminister sowie Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorger aus Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen. +16.50 Uhr Pressekonferenz ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lang & Schwarz, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Alstria Office Reit, außerordentliche Hauptversammlung (online) 11:00 CHE: ABB, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 01:50 JPN: Industrieproduktion 07/22 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/22 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Privater Verbrauch 07/22 08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/22 08:45 FRA: BIP Q2/22 (endgültig) 09:00 AUT: BIP Q2/22 (endgültig) 09:00 TRK: BIP Q2/22 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/22 11:00 BEL: BIP Q2/22 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q2/22 (endgültig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/22 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Vorstellung der Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz und Cybercrime mit Achim Berg, Präsident Bitkom, und Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) 10:30 DEU: BGA Online-Pk zu wirtschaftlicher Lage und Perspektiven des deutschen Großhandels mit BGA-Präsident Jörg Jandura - vorgelegt werden auch Ergebnisse einer aktuellen BGA-Unternehmerumfrage 12:45 DEU: Jahres-Pk Gardena zur Geschäftsentwicklung, mit Vorstellung von Produktneuheiten DEU: Fortsetzung Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg +11.00 Abschluss-Pk Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (zweiter und letzter Tag) GBR: Zwölfter und letzter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 01. SEPTEMBER TERINE UNTERNEHMEN 08:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 07/22 DEU: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen USA: PKW Absatz 08/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 07/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 07/22 09:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/22 11:00 ITA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) Q2/22 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu Stromeinsparungen durch Smart-Home-Technologien mit Bitkom-Präsident Achim Berg ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 02. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Henkel, Pk zur Vorstellung eines neuen Waschmittel-Produktes GBR: Lastminute.com, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 07/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Montenegro EUR: Moody's Ratingergebnis Estland SONSTIGE TERMINE DEU: IFA 2022 Berlin (bis 6.9.2022) ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 05. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: BMW-Pressetag "Nachhaltigkeit durch Innovation", München 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes DEU: KBA / VdA / Pkw-Zulassungszahlen 08/22 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/22 09:00 TRK: Verbraucherpreise 08/22 09:00 CHE: BIP Q2/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix Konjuntkurindex 09/22 SONSTIGE TERMINE DEU: IFA 2022 Berlin (bis 6.9.2022) HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 06. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN NLD: DSM, Investor Day NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 08/22 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: "Wirtschaft bis 2050 klimaneutral?" - 3. Deutsch-polnische Energiekonferenz der IHK Ostbrandenburg und IHK Neubrandenburg, Schwedt/Oder GBR: Boris Johnson gibt sein Amt als Prime Minister auf, London DEU: IFA 2022 Berlin (letzter Tag) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 07. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 10:30 CHE: ABB, außerordentliche Hauptversammlung zu Spin-off Accelleron 19:00 USA: Apple, Event Vorstellung neuer Produkte TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Tod's, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 08/22 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 07/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 08/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/22 11:00 GRC: BIP Q2/22 11:00 EUR: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Handelsbilanz 07/22 16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Prag 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft: Kann die ungarische Straßenmaut auch in Deutschland eingetrieben werden?, Karlsruhe 09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital) 09:15 DEU: Future Mobility Summit - Kongress des "Tagesspiegel" zu Chancen und Herausforderungen bei der künftigen Mobilität u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin 09:15 DEU: Berenberg-Bank-Studie nachhaltige Investments (ESG Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Paneldiskussion zur Energiewende, Frankfurt/M. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 08. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Moderna, Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 08/22 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q2/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 07/22 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 07/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital) DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft" Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen 10:00 DEU: 4. Ostdeutscher Unternehmertag u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, Potsdam Thema: Fachkräftemangel trotz Digitalisierung und Corona-Pandemie ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 09. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 07/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 07/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 07/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro EUR: S&P Ratingergebnis Malta, Portugal, Ukraine, Norwegen EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 13:00 DEU: Pk zur ersten Fahrt eines Wasserstoffzugs, mit Bahnchef Richard Lutz und Siemens-Chef Roland Busch, Wegberg-Wildenrath CSZ: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU - 1. Tag HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen -------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi