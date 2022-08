onvista Wochenausblick: Powell Rede dürfte bis in die neue Woche nachwirken - Konjunkturdaten stehen nach der Berichtssaison im Vordergrund

Die Rede von Jerome Powell hat gesessen und hat so manch einen Anleger aus seiner Komfort-Zone rausgeholt. In Jackson Hole hat der Fed Chef mit ungewöhnlich klaren Worte klar gemacht, wie der weitere Kurs der Fed aussieht. Alle Anleger, die darauf gehofft hatten, dass die Fed ihr Tempo drosselt wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Alle 4 Indizes auf der Dax Familie verloren über 2 Prozent. Nach schlimmer erwischte es die Wall Street. Der Dow Jones und der S&P 500 gab um rund 3 Prozent nach und die Nasdaq verlor über 4 Prozent.

„Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“

James Bullard und Esther George hatten die Anleger bereits vergangene Woche vorgewarnt, dass die Fed nicht ihren Kurs ändern wird und die Zinsen so langen erhöhen wird, bis die Inflation wieder bei 2 Prozent liegt. Allerdings wollten einige Anleger die Warnung wohl nicht hören und Mitte der Woche nahmen die Märkte wieder Fahrt auf. Jeroe Powell schob der Erholung dann am Freitag einen Riegle vor: "Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind."

Dieser Satz zeigte Wirkung. Zudem betonte der Fed Chef, dass die Preisstabilität „ der Fels unserer Wirtschaft sei“. „Ohne stabile Preise funktioniert die Wirtschaft für niemanden.“ Powell ist sich auch bewusst, welche Auswirkungen der Kurs der US-Notenbank hat.

Die Zinserhöhungen werden ein schwächeres Wachstum zur Folge haben sowie einen schwächeren Arbeitsmarkt. Das wird für Haushalte und Unternehmen schmerzhaft sein.Das sind leider die Kosten dafür, dass man Inflation bekämpft.“

Die Sorgen am deutschen Aktienmarkt rund um die Themen Inflation, Leitzinsen und Gasnotstand dürften auch die neue Woche bestimmen. Was dabei während der Notenbankkonferenz in Jackson Hole signalisiert wurde, könnte sich zudem als Wegweiser bis zur Zinsentscheidung in der Euroregion und den USA erweisen, wie Marktexperte Timo Emden vermutet. Zugleich stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, während es unternehmensseitig relativ ruhig zugehen dürfte.

"Die neue Woche wird wohl auch für den Dax maßgeblich von den Ausläufern des Notenbanktreffens und den daraus resultierenden geldpolitischen Erwartungen geprägt sein", glaubt auch Frederik Altmann von der Alpha Wertpapierhandelsbank. In Jackson Hole hatte sich Fed-Chef Jerome Powell gegen eine verfrühte Lockerung der Geldpolitik in den USA ausgesprochen und die Börsen auf einen langwierigen Kampf gegen die extrem hohe Inflation eingestimmt. Das aber hatte am Freitag nur kurzfristig Druck auf die Börsen gebracht. Ein Hochkochen der Ängste über einen womöglich aggressiver als bisher erwarteten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) löste dann eine deutliche Talfahrt aus. Händler verwiesen auf Medienberichte, dass einige Ratsmitglieder der EZB im September einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte befürworteten. Bislang war man von einer Anhebung um 0,5 Prozentpunkte ausgegangen.

Die hierzulande am Dienstag und in der Eurozone am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise könnten womöglich ein solches Vorgehen der Notenbank rechtfertigen. Die Commerzbank geht zwar für August von einem leichten Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone aus, "allerdings bedeutet dies nicht, dass damit der Hochpunkt der Inflationsrate bereits hinter uns liegt", heißt es dort. Die Kernteuerungsrate (ohne die schwankungsreichen Preise für Energie, Nahrungs- und Genussmittel) dürfte erneut gestiegen sein und im September könnte die Inflation ein Rekordhoch erreichen.

Wie aggressiv die US-Notenbank gegen die Inflation und mögliche Rezessionstendenzen in den Vereinigten Staaten vorgehen wird, dazu könnten der ISM-Einkaufmanagerindex für die Industrie, der am Donnerstag veröffentlicht wird, und der tags darauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August weitere Indikationen liefern. Sollte der Arbeitsmarkt wie erwartet eng bleiben, dürfte dies laut Commerzbank-Analyst Christoph Weil der US-Notenbank signalisieren, dass weitere deutliche Zinserhöhungen nötig sind, um den Preisauftrieb zu bremsen.

Dieses Szenario passt aktuell auch zur gedämpften Stimmung an den Börsen. Der Glaube der Anleger an ein weniger aggressives Vorgehen der Fed in puncto Geldpolitik, der noch bis Mitte August vorgeherrscht habe, sei ins Wanken geraten, schreiben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Die Vorsicht habe die Oberhand gewonnen. Inzwischen werde von einem "klaren Commitment" des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zur Inflationsbekämpfung ausgegangen.

Für erhöhte Nervosität könnte in der neuen Woche außerdem der von Russland unlängst angekündigte dreitägige Gas-Stopp ab Mittwoch sorgen, wie der Marktexperte von Alpha erwartet. Wegen Wartungsarbeiten soll vom 31. August bis zum 2. September kein russisches Gas nach Deutschland fließen. Die Unsicherheit, ob die auf täglich 33 Millionen Kubikmeter Erdgas reduzierten Lieferungen wieder pünktlich aufgenommen werden, ist entsprechend hoch.

Auf der Unternehmensseite sollte die Nachrichtenlage angesichts der Sommerferien dünn bleiben. Am Montag legt das angeschlagene Immobilienunternehmen Adler Group Quartalszahlen vor. Shop Apotheke , die seit Anfang August einen neuen Kurssturz erlebte, dürfte ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am 1. September will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe mit dem E-Rezept starten. Die KV Schleswig-Holstein indes hatte vor ein paar Tagen einen Rückzieher gemacht.

Nicht zuletzt rückt auch die Index-Überprüfung für EuroStoxx 50 und Stoxx Europe 50 in den Fokus. In den Leitindex der Eurozone könnten Mitte September die Bank Nordea und der Energieversorger RWE aufsteigen. Abstiegskandidaten sind laut JPMorgan der Aufzugbauer Kone und der Medizintechnikkonzern Philips .

Für den währungsgemischten Stoxx 50 rechnet die US-Bank mit der Aufnahme des Luxusmodeunternehmens Hermes und des Übertragungsnetzbetreibers National Grid . Als Absteiger werden der britische Versicherer Prudential und die italienische Großbank Intesa Sanpaolo gesehen. Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. wird etwaige Veränderungen am Donnerstag, 1. September, nach Börsenschluss bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, 19. September.

Die Termine der Woche:

MONTAG, DEN 29. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Group, Halbjahreszahlen

09:00 NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

DEU: Bayer mit neuen Daten zum Medikamant Kerendia (Finerenon)

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (endgültig)

08:00 DEU: Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen

(Realsteuereinnahmen), Jahr 2021

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), Q2/22

08:00 SWE: BIP Q2/22

09:00 TUR: Handelsbilanz 07/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/22

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Klausurtagung des Bundesvorstandes der Grünen mit Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

09:45 DEU: Energiepolitischer Dialog mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Konsortialtreffen des Norddeutschen Reallabors, Hamburg

10:00 DEU: Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) besuchen Wasserstoff-Fabrik

+ 11.15 Neu-Ulm: Austausch Söder und Kretschmann zum Thema Energie mit Schwerpunkt Wasserstoff

+ 12.15 Neu-Ulm: Pk mit Söder und Kretschmann

10:30 DEU: BMW startet Produktion von Brennstoffzellensystemen für das Wasserstoffauto BMW iX5 Hydrogen mit Vorstandschef Oliver Zipse, Entwicklungsvorstand Frank Weber und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder

12:00 DEU: Pk Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie HDS/L zur Lage der Schuhindustrie und des Schuhhandels

17:00 DEU: Online-Fachgespräch BDA und SPD-Wirtschaftsforum zur Zukunft der Arbeit. Das Gespäch zwischen BDA-Vizepräsidentin Angelique Renkhoff-Mücke, acatech-Präsidiumsmitglied Frank Riemensperger und Matthias Machnig, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, wird von BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter moderiert.

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Prag

+ 11.00 Rede an der Karls-Universität mit europapolitischer Standortbestimmung

+ 14.15 Pressestatement nach Austausch mit Fiala

19:00 DEU: Diskussion im Bundeswirtschaftsministerium über die sozial-ökologische Transformation «Wie gelingt das klimagerechte Europa» Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

CZE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 30. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: SwissBanking: Bankenbarometer 2022

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk, Zürich

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)

22:05 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen

22:15 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/22

09:00 CZE: BIP Q2/22 (vorab)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/22

09:00 CHE: KOF-Konjunkturbarometer 08/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 08/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/22

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 08/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 06/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/22

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Das Bundeskabinett geht in Klausurtagung auf Schloss Meseberg

Beraten wird unter anderem über die Energieversorgung im Herbst und Winter, die Nationale Sicherheitsstrategie, Transformation in der beruflichen Bildung und eine Digitalstrategie.

+ 12.45 Statement Scholz und Gast

+ 17.10 Ggf. Statements Bundesminister

09:00 DEU: BGH prüft in drei Fällen: Wann konnten Pauschalurlauber eine gebuchte Reise wegen der Corona-Pandemie kostenfrei stornieren?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verkündungstermin im Prozess um die "Spezi": Darf Paulaner sein Cola-Orangenlimo-Gemisch weiter so nennen?, München

10:30 DEU: Online-Pk mit Vorstellung des Jahresberichts 2021/22 des Bundeskartellamtes, Bonn

15:00 CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (bis 31.8.), Prag

15:30 DEU: Gipfeltreffen zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee

Zu dem Treffen werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Staats- oder Regierungschefs aus Dänemark, Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet. Außerdem sollen Energieminister sowie Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorger aus Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen.

+16.50 Uhr Pressekonferenz

MITTWOCH, DEN 31. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lang & Schwarz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Alstria Office Reit, außerordentliche Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: ABB, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/22 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/22

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 07/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/22

08:45 FRA: BIP Q2/22 (endgültig)

09:00 AUT: BIP Q2/22 (endgültig)

09:00 TRK: BIP Q2/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/22

11:00 BEL: BIP Q2/22 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/22 (endgültig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung der Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz und Cybercrime mit Achim Berg, Präsident Bitkom, und Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV)

10:30 DEU: BGA Online-Pk zu wirtschaftlicher Lage und Perspektiven des deutschen Großhandels mit BGA-Präsident Jörg Jandura - vorgelegt werden auch Ergebnisse einer aktuellen BGA-Unternehmerumfrage

12:45 DEU: Jahres-Pk Gardena zur Geschäftsentwicklung, mit Vorstellung von Produktneuheiten

DEU: Fortsetzung Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg

+11.00 Abschluss-Pk Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner

CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (zweiter und letzter Tag)

GBR: Zwölfter und letzter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson

DONNERSTAG, DEN 01. SEPTEMBER

TERINE UNTERNEHMEN

08:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 07/22

DEU: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag

USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen

USA: PKW Absatz 08/22

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 07/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 07/22

09:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/22

11:00 ITA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) Q2/22

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu Stromeinsparungen durch Smart-Home-Technologien mit Bitkom-Präsident Achim Berg

FREITAG, DEN 02. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 DEU: Henkel, Pk zur Vorstellung eines neuen Waschmittel-Produktes

GBR: Lastminute.com, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Im- und Exporte 07/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Montenegro

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland

SONSTIGE TERMINE

DEU: IFA 2022 Berlin (bis 6.9.2022)