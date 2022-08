ALPHABET - Nach Fehlausbruch unter Druck

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 111,300 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 152,10 USD vom 02. Februar 2022 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie im Tief auf 102,21 USD zurück.

Dort startete im Mai 2022 ein Bodenbildungsversuch innerhalb eines aufsteigenden Dreiecks. Am 10. August brach der Wert aus diesem Dreieck nach oben aus. Der anschließende Aufwärtsschub blieb aber bereits am EMA 200 hängen. Seitdem fällt die Aktie deutlich zurück. Seit 22. August notiert sie wieder im Dreieck. Mit dem Einbruch an den Märkten vom Freitag und heute Morgen nähert sich der Wert der Unterkante des Dreiecks bereits deutlich an. Diese verläuft heute bei 106,28 USD.

Verkaufsdruck hält erst einmal an

Die Alphabet-Aktie könnte in den nächsten Tagen noch an die Unterkante des Dreiecks, also bis ca. 106,28 USD abfallen. Dort könnte eine kurzfristige Erholung starten, die aber wohl kaum über 114 USD hinausgehen dürfte. Anschließend droht ein Rückfall aus dem Dreieck und eine weitere Abwärtsbewegung gen 99,95 USD bis 97,78 USD.

Ein Kaufsignal, das mehrere Tage bis Wochen trage könnte, ist aktuell weit entfernt. Dafür müsste die Aktie wohl wieder aus dem Dreieck nach oben ausbrechen. Dafür ist ein Anstieg über 120,43 USD notwendig. Erst dann ergäbe sich die Chance auf eine Rally gen 142,50 USD.

Fazit: Die Bären haben zuletzt einige Wirkungstreffer erzielt. Das Chartbild der Alphabet-Aktie ist daher angeschlagen. Die laufende Abwärtsbewegung könnte noch einige Tage weitergehen, selbst im Falle einer kleinen Zwischenerholung. Neue Tiefs sind möglich.

Alphabet Inc. (Class C) - Aktie

