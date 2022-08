DAX: Schwacher Wochenauftakt

Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell halt auch am Montag an den Aktienmärkten deutlich nach und schickte den DAX noch einmal eine Stufe gen Süden. Zur Stunde notiert das Barometer um 12.863 Punkten, weitere Verluste dürfen nicht ausgeschlossen werden!

Ein geringer Teil der heute angefallenen Verluste konnte der DAX intraday wieder aufholen, trotzdem bleibt das Chartbild kurzzeitig äußerst angeschlagen und hält weiteres Korrekturpotenzial zurück auf die Jahrestiefs bei 12.319 Punkten bereit.

Potenzielle Anstiegsversuche dürften derzeit um 13.000 Punkten enden, ein Durchbruch könnte allerdings noch einen Aufwärtsschub in Richtung 13.085 Punkte beinhalten. Höhere Notierungen werden derzeit allerdings nicht erwartet.

Bei den Wirtschaftsdaten fehlt es heute an Impulsen, erst in den kommenden Tagen dürften wieder Einkaufsmanagerindizes in den Fokus der Märkte rücken und für die eine oder andere Reaktion sorgen.