Glambou Holding AG: Führungswechsel bei Glambou

PRESSEMITTEILUNG Zürich, 29. August 2022 Führungswechsel bei Glambou Bernd Stadlwieser, Co-Founder und Delegierter des Verwaltungsrates, und Bada Lehner, Chief Operating Officer, übernehmen per 1. September die operative Führung von Glambou. Cornelius Lauritzen, seit 2018 CEO der Glambou Gruppe, wird das Unternehmen verlassen. Cornelius Lauritzen hat die Glambou Gruppe seit 2018 erfolgreich geführt und insbesondere mit der Skalierung des Geschäfts in der Schweiz und dem Markteintritt in Deutschland wichtige Schritte in der unternehmerischen Entwicklung von Glambou vorangetrieben. Im Zuge des starken Wachstums des Unternehmens und den damit einhergehenden neuen Herausforderungen hat sich der Verwaltungsrat dazu entschieden, die Organisation weiterzuentwickeln. Um den Aufbau der Marke und die Internationalisierung voranzutreiben, wird Bernd Stadlwieser als Delegierter des Verwaltungsrats neben der strategischen Führung gemeinsam mit Bada Lehner, COO, auch die operative Führung übernehmen. Die Geschäftsleitung wird per 1. Dezember 2022 durch Christian Glaser komplettiert, der als CFO ins Unternehmen eintreten wird. Bernd Stadlwieser hat Glambou 2018 zusammen mit Andrin Schaerli und Reuben Rotermund gegründet und fungierte bereits in der Startphase des Unternehmens als Ideengeber, Motivator und Sparring-Partner für das Management. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat hat er die grundlegende Strategie des Unternehmens definiert und seither massgeblich zu ihrer konstanten Weiterentwicklung beigetragen. Bernd Stadlwieser verfügt über grosse Erfahrung in der Führung von Wachstumsunternehmen, in der Internationalisierung und im digitalen Umfeld. Unter anderem hat er Thomas Sabo als CEO von einem kleinen Unternehmen zu einem grossen Player der Schmuckbranche aufgebaut. Zuletzt hatte er die Position als CEO der Basler MCH Group inne. Der Verwaltungsrat spricht Cornelius Lauritzen seinen Dank für seinen grossen Einsatz in der bisherigen Entwicklung von Glambou aus und wünscht ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute. Kontakt Glambou: Glambou Holding AG

Über Glambou Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Designerschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern in DACH betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist ein kuratierter Marktplatz für Schmucklabels mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ vom Delegierten des Verwaltungsrats Bernd Stadlwieser (Delegierter des Verwaltungsrats, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH Group) und Bada Lehner, COO, geführt. Der Verwaltungsrat besteht aus Andrin Schaerli (Präsident des Verwaltungsrats, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich), Bernd Stadlwieser und Sebastian Erasmus (Ex-CEO der Berliner Mediaagentur Leverate).



