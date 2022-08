MDAX® - Entscheidende Trendlinie

Beim MDAX® hatten wir zuletzt das Scheitern an der Schlüsselzone bei rund 27.500 Punkten diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. August). Auf diesem Niveau bilden im Wochenchart diverse Hoch- und Tiefpunkte, eine alte Aufwärtstrendlinie (akt. bei 28.154 Punkten), der zu Jahresbeginn etablierte Baissetrend (akt. bei 28.170 Punkten) sowie die Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 28.527 Punkten) ein massives Barrierenbündel. Ein Spurt über die angeführten Hürden sehen wir unverändert als zwingende Ausgangsvoraussetzung an, um die deutschen „mid caps“ wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Aufgrund des idealtypischen Pullbacks besitzt das Chartbild weiterhin Schlagseite. Anlegerinnen und Anleger müssen deshalb mit einer Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs bei 24.515 Punkten rechnen. Dieses Level besitzt allerdings noch eine weitere Dimension: Schließlich verläuft hier auch der langfristige Aufwärtstrend seit dem Frühjahr 2009 (auf Monatsbasis akt. bei 24.427 Punkten; siehe Chart). Ein Bruch der beschriebenen Kreuzunterstützung würde dem MDAX® die nächste charttechnische Breitseite verpassen.

MDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

