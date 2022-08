Netflix: Chance von 82,15 Prozent p.a.!

Das rasante Wachstum und die Dominanz im Streaming-Markt ist für Netflix vorbei. Konkurrenten wie Disney, Apple und Amazon holen mit Riesenschritten auf. Im zweiten Quartal 2022 hat Netflix rund 970.000 Nutzer verloren. Schon im ersten Quartal 2022 wurde ein Abgang von 200.000 Abonnenten verbucht. Die Marktteilnehmer haben aber im zweiten Quartal mit einem Rückgang von zwei Millionen Nutzer gerechnet und waren auch vom Kundenwachstum in Asien positiv überrascht. Dementsprechend konnte der Aktienkurs Mitte Juli bis Mitte August rund 50 Prozent an Kursgewinn einfahren. Aktuell lastet die angekündigte Zinspolitik der US-Notenbank auf dem Aktienkurs.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Netflix ist in der jüngeren Vergangenheit stark eingebrochen. Der Kurs hat sich vom All Time High am 17. November 2021 bei 700,99 USD in der Spitze auf 162,71 USD am 12. Mai 2022 verringert. Dies entspricht einem Verlust in Höhe von 77 Prozent. Mittlerweile hat der Kurs einen Boden rund um den Wert von 162,71 USD ausgebildet und ist in weiterer Folge wieder um 37 Prozent gestiegen. Gemessen vom All Time High bleibt noch immer ein Minus von 68 Prozent stehen. Die Bodenbildung von Mitte Mai bis Mitte Juli hat gezeigt, dass der Kurs bei schlechten Erwartungen der Marktteilnehmer nicht ins Bodenlose weiterfällt. Auch sollte der Kurs aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht in den Himmel wachsen. Dabei ist Netflix einerseits einer zunehmenden Konkurrenz im Streaming Markt ausgesetzt. Auf der anderen Seite sollte die aktuelle Zinspolitik potenzielle Umsätze zurückdrängen.