Ukraine - Haben im Süden Gegenoffensive gestartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andrea Shalal und Max Hunder

Saporischschja/Kiew (Reuters) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die angekündigte Gegenoffensive im Süden des Landes gestartet.

Das zuständige Militärkommando Süd teilte am Montag mit, die Offensive gehe in verschiedene Richtungen inklusive der Region um die Großstadt Cherson. Die Zivilbevölkerung wurde aufgerufen, die umkämpften Gebiete zu verlassen. Seit zwei Monaten wird erwartet, dass die Ukraine die im Süden von Russland besetzten Gebiete angreift. Die russischen Streitkräfte haben in jüngster Zeit an den Frontlinien im Osten und Süden kaum Fortschritte erzielt.

Die Sprecherin des ukrainischen Südkommandos, Natalia Humenjuk, sagte, jüngste Angriffe auf russische Nachschubwege hätten "zweifellos den Feind geschwächt". Innerhalb der vergangenen Woche seien unter anderem zehn Munitionsdepots der Russen getroffen worden. Weitere Angaben zu der Offensive wollte sie nicht machen. Sie verwies aber darauf, dass die russischen Streitkräfte im Süden "ziemlich stark" und über einen längeren Zeitraum aufgebaut worden seien. Russland kontrolliert derzeit rund 20 Prozent des Territoriums der Ukraine. Konzentriert haben sich die russischen Truppen in den vergangenen Wochen auf den Donbass im Osten mit den Regionen Donezk und Luhansk und den Süden der Ukraine entlang der Schwarzmeer-Küste.

Mit Hilfe moderner Waffensysteme aus dem Westen ist es der Ukraine in den vergangenen Wochen gelungen, den russischen Vorstoß zu stoppen. Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte bei einem Besuch in Prag, dass Deutschland der Ukraine weitere Waffen im Volumen von 600 Millionen Euro zur Verfügung stellen werde. Man brauche eine dauerhafte und verlässliche Unterstützung der ukrainischen Armee. "Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Deutschland besondere Verantwortung beim Aufbau der ukrainischen Artillerie und Luftverteidigung übernimmt", sagt der Kanzler. "Auf solch ein System der koordinierten Unterstützung sollten wir uns schnell verständigen." Man werde diese Unterstützung aufrechterhalten, "verlässlich und vor allem: so lange wie nötig".

Werbung

"KEIN TERRORIST WIRD ... DAVONKOMMEN"

Am umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk in Saporischschja könnte sich die Lage demnächst etwas stabilisieren. Nach dem wochenlangen Gezerre um eine unabhängige Inspektion der Anlage ist ein internationales Experten-Team auf dem Weg zu dem Kraftwerk. "Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten", schrieb der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi, auf Twitter. Die IAEA-Delegation unter seiner Leitung werde in dieser Woche in Saporischschja ankommen. Ein genauer Termin wurde zunächst nicht bekannt.

IAEA-Chef Grossi veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das ihn mit gut einem Dutzend Vertretern der Behörde offenbar auf dem Flughafen von Wien zeigte. Die in der österreichischen Hauptstadt ansässige UN-Atomaufsicht erklärte ebenfalls auf Twitter, Grossis Team werde Schäden am AKW sichten und die Funktionalität von Sicherungssystemen überprüfen. Das Kraftwerk wird seit März von russischen Truppen besetzt, aber weiter von ukrainischen Technikern betrieben. Nach einem Stromausfall Ende vergangener Woche hatte sich die Lage dort zugespitzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, die Ukraine und weite Teile Europas seien nur knapp einer Atomkatastrophe entgangen. Von Russland eingesetzte Vertreter in dem AKW erklärten am Montag, die gemessene Radioaktivität liege im Normbereich, alles sei unter Kontrolle.

Russland warf der Ukraine vor, die Anlage am Wochenende erneut unter Beschuss genommen zu haben. Die Regierung in Kiew bringe ganz Europa in Gefahr, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die ukrainische Regierung erklärte ihrerseits, russische Truppen setzten ihre Angriffe auf die Stadt Enerhodar fort, in der das AKW liegt. "Sie provozieren und versuchen, die Welt zu erpressen", schrieb der Generalstabschef von Präsident Selenskyj, Andrij Jermak, auf Twitter. Die Berichte lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Die Kämpfe rund um die Großanlage schüren Befürchtungen, dass es 36 Jahre nach Tschernobyl zu einer neuen Atomkatastrophe in der Ukraine kommen könnte.

Das ukrainische Militär teilte am Montag zudem mit, russische Angriffe auf militärische und zivile Infrastruktur in Donbass-Städten wie Bachmut im Osten gingen weiter. Die Regionalverwaltung im Donbass meldete den Tod von acht Zivilisten bei russischen Angriffen am Sonntag. Russland weist Vorwürfe zurück, die Zivilbevölkerung ins Visier zu nehmen. Selenskyj drohte Russland mit Vergeltung. "Kein Terrorist wird mit Angriffen auf unsere Städte davonkommen", sagte er in einer Videoansprache am Sonntagabend. "Die Besatzer werden die Konsequenzen und weitere Maßnahmen unserer Verteidiger zu spüren bekommen."

(Bearbeitet von Alexander Ratz und Elke Ahlswede; redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)