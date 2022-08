AMAZON - Jetzt müssen sich die Bullen beweisen

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 130,625 $ (Nasdaq)

Die Amazon-Aktie kletterte am 19. November 2021 auf ein Hoch bei 188,10 USD und näherte sich damit ihrem Allzeithoch stark an. Seitdem befindet sich der Wert allerdings in einer größeren Abwärtsbewegung.

Dabei fiel er am 12. Mai 2022 erstmals auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 105,52 USD zurück. Dort bildete die Aktie einen volatilen Boden aus. Nach dem Zahlen vom 28. Juli sprang der Aktienkurs über die Nackenlinie bei 128,99 USD. Nach einem Hoch bei 146,57 USD kam es zuletzt aber zu Gewinnmitnahmen. Gestern notierte die Aktie auf der Nackenlinie der Bodenformation. Heute versucht sie sich zum Handelsbeginn davon zu lösen.

Nur ein Pullback?

Bisher sind die Gewinnmitnahmen der letzten Tage nur ein Pullback an die Bodenformation. Die Aktie könnte im Bereich um 128,99 USD wieder nach oben drehen und zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 164,31 USD ansetzen.

Sollte die Aktie aber unter 122,84 USD und damit unter das Aufwärtsgap vom 28. Juli abfallen, wäre die Bodenformation aufgebrochen. In diesem Fall würde eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 102,52 USD drohen.

Fazit: Die Amazon-Aktie befindet sich an einer entscheidenden Schaltstelle. Hier könnte die Aktie wieder nach oben drehen.

