IWF bewilligt flexible Kreditlinie von 18,5 Milliarden Dollar für Chile

(Reuters) - Der Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat für Chile eine flexible Kreditlinie von 18,5 Milliarden Dollar zur Absicherung steigender globaler Risiken genehmigt.

Der Kredit sei ein Schutz gegen die Risiken "einer möglichen abrupten globalen Verlangsamung, Schocks bei den Rohstoffpreisen, Spillover-Effekte des russischen Krieges in der Ukraine oder einer drastischen Verschärfung der globalen finanziellen Bedingungen", erklärte der IWF am Montag. Es gebe weder Auflagen noch Fristen für den Abruf des vollen Betrags, der für den Fall einer wirtschaftlichen Notlage bereitgestellt worden sei, erklärte die Leiterin der IWF-Mission in Chile, Ana Corbacho, am Montag. "Um es noch einmal zu betonen: Die Behörden haben nicht die Absicht, die Fazilität in Anspruch zu nehmen."

Chile ist der weltweit größte Kupferförderer und eine der stabilsten Demokratien Lateinamerikas, leidet aber unter einer Währungsabwertung, einer unerwartet schwachen Wirtschaft und Rohstoffpreisschwankungen.

