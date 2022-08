Keine Buchungen für Gaslieferungen über Nord Stream 1 ab Mittwochfrüh

Frankfurt (Reuters) - Vor der angekündigten Abschaltung der Pipeline Nord Stream 1 sind die Buchungen für russische Gaslieferungen nach Deutschland auf Null gefallen.

Das ging aus den Daten des Betreibers der Gaspipeline am Dienstag hervor. Demnach wurden für die Zeit ab 2.00 Uhr früh am Mittwoch keine Kapazitäten für Lieferungen per Nord Stream 1 gebucht. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, die Gaslieferungen vom 31. August bis zum 2. September wegen Wartungsarbeiten zu unterbrechen. Russland macht technische Probleme durch die westlichen Sanktionen gegen das Land verantwortlich, während etwa Deutschland und Frankreich Russland vorwerfen, die Gasversorgung als Kriegswaffe einzusetzen.

