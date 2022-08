Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Kostenlos fernsehen mit yallo Free TV



30.08.2022 / 10:14 CET/CEST



yallo lanciert mit yallo Free TV ein kostenloses, werbefinanziertes TV-Angebot, das auch von Kundinnen und Kunden anderer Anbieter genutzt werden kann.

Die kostenlose Streaming-TV-Lösung bietet mit Basisfunktionen alles Wesentliche fürs gelegentliche Fernsehen.

Wer das komplette yallo-TV-Angebot mit allen Funktionen will, profitiert mit yallo Home Internet +TV von einem topmodernen und umfassenden TV-Erlebnis zum kleinen Preis.

yallo verstärkt mit seinen neuen Angeboten die Position als Full Service Provider und bietet modernste Mobile-, Internet- und TV-Dienste aus einer Hand. «Mit yallo TV haben wir bereits letztes Jahr ein sehr attraktives Angebot lanciert, das ein umfassendes TV-Erlebnis zum kleinen Preis bietet und bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt ist. Mit yallo Free TV sprechen wir neu Kundinnen und Kunden an, die bei yallo nur gelegentlich, ohne TV-Abo kostenlos fernsehen wollen. Mit seinen Basisfunktionen ist yallo Free TV auch ein ideales Einstiegsangebot, um sich zuerst kostenlos von unserem TV-Angebot zu überzeugen, bevor man sich für das umfassende yallo TV-Abo entscheidet», sagt Christoph Richartz, Chief YOL Officer von Sunrise. yallo Free TV ist ab heute für den Fernseher auf Apple TV und ausgewählten Android TV-Geräten wie der yallo TV Box, in den yallo TV Apps für iOS und Android auf Smartphones und Tablets sowie via Internetbrowser auf weiteren Geräten verfügbar. Kostenlos fernsehen mit yallo Free TV erfolgt entweder als «Gast» oder als (mit E-Mail-Adresse) registrierte Benutzerin bzw. registrierter Benutzer, um auch Aufnahmen und Senderlisten erstellen oder auf dem Fernseher streamen zu können. Das Angebot ist auch für Kundinnen und Kunden anderer Anbieter offen. Zur Nutzung von yallo Free TV ist kein weiteres yallo Produkt erforderlich. yallo Free TV oder yallo TV? Im Gegensatz zum yallo TV-Abo ist yallo Free TV werbefinanziert, beispielsweise beim Abspielen von Aufnahmen oder beim Senderwechsel werden 2 bis 5 Werbespots gezeigt, die je nach 15 Sekunden übersprungen werden können. Anschliessend kann der Sender während 30 Minuten ohne Werbeunterbrechung beliebig oft gewechselt werden. Die Werbeeinspielungen werden laufend optimiert. Weitere Unterschiede sind: 7 Tage Replay: Die Replay-Funktion ist nur mit einem yallo TV-Abo verfügbar.

Aufnahmen: Mit yallo Free TV steht ein geringerer Aufnahmespeicher zur Verfügung. Serienaufnahmen sind nicht möglich und die Aufnahmen werden nach 14 Tagen gelöscht, während sie bei yallo TV für immer verfügbar sind.

Nutzung auf dem Fernseher: Während das yallo TV-Abo unlimitiert auf allen Geräten genutzt werden kann, beschränkt sich die Nutzung von yallo Free TV auf dem TV-Gerät auf 30 Stunden pro Monat.

Werbebuchungen für yallo Free TV Die Videowerbung auf yallo Free TV wird von Goldbach vermarktet und bietet Werbekundinnen und -kunden eine attraktive, messbare Platzierung in einem hochqualitativen Umfeld mit attraktiven Targeting-Möglichkeiten. Das Werbe-Angebot auf yallo Free TV lehnt sich an den beliebten Streaming-Dienst Wilmaa Free an, der den Nutzerinnen und Nutzern bis auf Weiteres zur Verfügung steht und zu einem späteren Zeitpunkt durch yallo Free TV abgelöst wird. yallo TV und yallo Free TV wurden durch das Experten-Team von Wilmaa auf dem neuesten Stand der Technik entwickelt, um den Kundinnen und Kunden das beste TV-Erlebnis zu bieten. www.yallo.ch/tv-free Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net Telefon: 0800 333 000

