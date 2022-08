MARATHON OIL - Kurs Jahreshoch – Kurs 33 USD?

Seit dem Jahreshoch von Ende Mai bei 33,24 USD durchlief die Marathon Oil-Aktie eine deutliche Korrekturphase. Erst im Bereich der 200-Tages-Linie bzw. des Aufwärtstrends seit Dezember 2020 (akt. bei 22,77/22,46 USD) fand der Titel Halt. Auf dieser Basis hat das Papier inzwischen aber eine Trendwende in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeprägt (siehe Chart). Der Sprung über die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 25 USD sorgt dabei für den entscheidenden Befreiungsschlag. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Kontext die jüngste Aufwärtskurslücke (24,73/25,19 USD), mit der die Trendwende vollzogen wurde. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich kalkulatorisches Kursziel von gut 30 USD. Danach steckt das eingangs erwähnte Mai-Hoch die nächste Zielmarke ab. Zuletzt hatten wir an dieser Stelle auf unsere Selektion anhand der Relativen Stärke (Levy) sowie anhand des Kelly Faktors hingewiesen. Dieser kombinierte „Momemtum- und Money Management-Filter“ signalisiert auch für die Marathon-Aktie „grünes Licht“. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, sollte die o. g. Kurslücke in Zukunft nicht mehr geschlossen werden.

MARATHON OIL (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MARATHON OIL

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

