Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Scholz/EU

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Scholz/EU

Nein, ein emotionaler Aufschneider ist Olaf Scholz wahrlich nicht. In seiner europapolitischen Grundsatzrede an der Karls-Universität in Prag hat der Bundeskanzler in gewohnt sachlicher, fast blutleerer Manier seine Vision für die Zukunft der Gemeinschaft dargestellt. Technologisch führend in vielen Bereichen soll sie werden, als weltpolitischer Akteur souveräner und im Bereich Verteidigung effizienter zusammenarbeiten. Wer wollte dazu schon Nein sagen?/al/DP/zb