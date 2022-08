Arbeitslosenzahl steigt in Deutschland auf über 2,5 Millionen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Nürnberg (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf über 2,5 Millionen gestiegen.

"Trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt robust", sagte die neue BA-Vorstandschefin Andrea Nahles am Mittwoch in Nürnberg bei der Bekanntgabe der Zahlen. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gehe vor allem auf die Erfassung der ukrainischen Geflüchteten in den Jobcentern zurück. Laut BA stieg die Arbeitslosenzahl von Juli auf August um 77.000 auf 2,547 Millionen. Die Arbeitslosenquote legte um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent zu. Eine höhere Arbeitslosigkeit ist für den August üblich, bevor mit dem Ende der Sommerferien und dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres der Herbstaufschwung einsetzt.

Unter Herausrechnung der saisonbedingten Schwankungen stieg die Arbeitslosigkeit laut BA um 28.000 auf 2,497 Millionen.

