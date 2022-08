Bis zu 70 Prozent des Gewinns sollen ausgeschüttet werden – ABB kündigt Ausgliederung an

Anleger können sich freuen: 50 bis 70 Prozent des Gewinns sollen als Dividende ausgeschüttet werden. Sofern alles gut läuft, denn dazu müssen am 7. September die Aktionäre des Schweizer Elektronikkonzerns ABB einer Ausgliederung zustimmen. Für 20 ABB-Aktien sollen die Aktionäre in Form einer Sachdividende eine Accelleron-Aktie erhalten.

Dabei liegt dieser Plan schon länger in der Schublade: Bereits im November 2020 hat ABB angekündigt, Accelleron im Rahmen einer Portfoliobereinigung abzustoßen. Allerdings wurde ABB nicht konkreter: Sollte die Tochter verkauft oder ausgegliedert werden. Nun steht es fest: Sie wird ausgegliedert.

Sofern die Aktionäre am 7. September zustimmen, sollen die Aktien am 3. Oktober gelistet werden. Accelleoron stellt Turbolader für Diesel- und Gasmotoren her, die sich durch eine hohe Effizienz auszeichnen. So soll der Verbrauch von fossilem Treibstoff reduziert werden und der Umweltbilanz zugute kommen.

Zweite Ausgliederung noch unbestimmt

Die zweite Ausgliederung betrifft die Ladesäulen-Sparte. ABB hat diese aber erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund: das turbulente Marktumfeld. Im Gegensatz zu Accelleron, bei dem ABB die komplette Trennung plant, will es bei den Ladesäulen die Mehrheit behalten.

Die ABB-Aktie hat bisher nicht von dieser Ankündigung profitiert: Sie liegt bis zum Mittag mit 0,62 Prozent im Minus. Von ihrem Jahreshoch am 5. Januar hat sie bis heute sogar über 25 Prozent an Wert verloren.