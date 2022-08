DAX: Gescheiterter Ausflug

Im gestrigen Handelsverlauf war kurzzeitig ein Anflug von Euphorie unter den Marktteilnehmern zu verzeichnen, der DAX stieg zeitweise auf 13.150 Punkte an. Am späten Nachmittag brachen die Notierung jedoch wieder in sich zusammen, sodass nun eine kurzzeitige Erholungsbewegung schon wieder ihr Ende gefunden haben könnte. Insbesondere die US-Indizes sorgten für weitere Verluste im nachgelagerten Börsenhandel.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf weitere Verluste im heutigen Handelsverlauf merklich an, Abschläge zurück auf die Wochentiefs bei 12.758 Punkte sollten jetzt zwingend einkalkuliert werden. Aber erst oberhalb von 12.700 Zählern dürften wieder die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland sind positive Signale zunehmend schwer zu bekommen.

Auf der Oberseite scheint das Aufwärtspotenzial kurzzeitig ausgeschöpft worden zu sein, erst oberhalb von 13.375 Punkten wird eine längere Erholungsbewegung in den Bereich zwischen 14.000 und 14.226 Punkten erwartet. Dort wird mit einer anschließenden Trendumkehr zur Unterseite gerechnet werden müssen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus Juli (vorläufig) vorgestellt. Dem hat sich China mit den Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeiteten Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per August angeschlossen.

In wenigen Minuten werden Deutschlands Erwerbstätigenzahlen aus Juli und die Importpreise gemeldet. Ab 8:45 Uhr zieht Frankreich mit Konsumausgaben und Verbraucherpreisen aus August (vorläufig) nach. Um 11:00 Uhr sollte sich der Blick auf die europaweiten Verbraucherpreise (Vorabschätzung) per August richten, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche sowie um 14:15 Uhr mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar aus Juli dazu.