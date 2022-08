Euro Stoxx 50 Index: Jahrestiefs weiter im Fokus

Nach einem kurzen Ausflug der Notierungen im gestrigen Handel zur Oberseite hat sich wieder Abgabebereitschaft unter den Marktteilnehmern zur Wochenmitte eingestellt, aktuell steuert der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 wieder seine Wochentiefs an. Geht es weiter runter, würde ein Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend mit entsprechendem Korrekturpotenzial drohen.

Die Unsicherheiten an den Weltmärkten sind omnipräsent, trotz eines erfolgreichen Ausbruchs aus dem diesjährigen Abwärtstrend kommt das dadurch aktivierte Kaufsignal nicht richtig in Schwung, lediglich ein Anstieg an 3.800 Punkte ist im Hochsommer gelungen. Jetzt muss der Euro Stoxx 50 um einen nachhaltigen Boden kämpfen, um nicht in den vorherigen Abwärtstrend zurückzufallen.

Angesichts der weiterhin hohen Abwärtsrisiken durch äußerst stark steigende Zinsen könnten Investoren in andere Assetklassen umschichten und dadurch weitere Verluste forcieren. Abschläge auf 3.496 Punkte und darunter die Jahrestiefs bei 3.357 Zählern würden bei einem Bruch von 3.537 Punkten sehr wahrscheinlich werden.

Einzig ein nachhaltiger Boden auf aktuellem Kursniveau könnte wieder Aufwärtspotenzial zunächst an den EMA 50 bei 3.648 Punkten freisetzen, darüber sogar ein Anstieg an 3.700 Punkte vollziehen. Aber erst unterhalb von 3.857 Punkten dürften sich wieder vermehrt Käufer um den Index scharen und weitere Zugewinne erlauben zu vollziehen.