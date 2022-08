Henkel Vz. - Trendwende dank Doppelboden

Vor kurzem hatten wir nach einer langen Dürreperiode in Bezug auf die Henkel-Aktie die Möglichkeit einer unteren Umkehr in Form eines klassischen Doppelbodens diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11. August). Dank des Spurts über die Hochs bei 64,50 EUR gelang inzwischen die Trendwende, d. h. die Lows vom April und Juni bei 56,56/57,30 EUR definieren tatsächlich eine untere Umkehrformation. Diese positive Weichenstellung wird durch ein neues MACD-Einstiegssignal bestätigt. Aber auch die Relative Stärke nach Levy macht wieder Mut, denn mit einem Wert von 1,07 signalisiert dieser Indikator mittlerweile wieder einen Aufwärtstrend. Rein rechnerisch eröffnet sich somit ein mittelfristiges Kursziel im Bereich von 71,50 EUR – eine Anlaufmarke, welche durch diverse Tiefs der Jahre 2013 bis 2015 untermauert wird. Auf der Unterseite bieten sich dagegen – je nach Risikoneigung – entweder die o. g. Ausbruchsmarke (64,50 EUR) oder aber das jüngste „swing low“ bei 63,36 EUR als Absicherung an. Die Relevanz der zuletzt genannten Marke wird zusätzlich durch den seinerzeit ausgeprägten Außenstab untermauert.

Henkel Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Henkel Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

