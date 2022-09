Lufthansa sagt wegen Pilotenstreik 800 Flüge ab - 130.000 Passagiere betroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa muss wegen des Pilotenstreiks am Freitag 800 Flüge streichen.

Das seien nahezu alle Flüge von und nach Frankfurt und München, erklärte die Airline am Donnerstag. Der Streik habe massive Auswirkungen in der Hauptrückreisezeit zum Ende der Schulferien in mehreren Bundesländern. Betroffen seien voraussichtlich 130.000 Fluggäste. Auch am Wochenende könne es vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die mehr als 5000 Cockpitbeschäftigten von Lufthansa und Lufthansa Cargo zum Streik ab 0.01 Uhr am Freitag aufgerufen. Die Verhandlungen über höhere Tarifgehälter waren aus Sicht der Gewerkschaft gescheitert.

