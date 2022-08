Pinduoduo: Boden in Sicht

Nach dem rasanten Anstieg der Aktie zwischen März 2020 und Februar letzten Jahres von durchschnittlich 38,95 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 212,60 US-Dollar kamen die Notierungen fast ebenso schnell wieder zurück und markierten Mitte März dieses Jahres einen Tiefpunkt bei 23,21 US-Dollar. Aber bereits seit Dezember letzten Jahres hat sich die Abwärtsdynamik abgeschwächt, die Aktie bastelt in einer groben Seitwärtsspanne an einer Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Der Anstieg in dieser Woche lässt die Hoffnungen auf eine endgültige Kehrtwende aufkeimen und bietet schon bald entsprechend gute Chancen auf ein Investment.

Kurz vorm Kaufsignal

Um ein nachhaltiges Kaufsignal mit der Wahrscheinlichkeit eines anschließenden Anstiegs zunächst an 100,00 und darüber 109,79 US-Dollar zu etablieren, bedarf es eines nachhaltigen Kurssprungs mindestens über 75,00 US-Dollar. Nur in diesem Szenario dürfte die inverse SKS-Formation greifen und mittelfristig weitere Gewinne sichern. Noch wurde aber kein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der dazugehörigen Nackenlinie etabliert, weshalb noch etwas Geduld gefragt ist. Unterstützungen findet die Pinduoduo-Aktie dagegen am EMA 50 bei 62,83 US-Dollar, darunter im Bereich von 55,42 US-Dollar. Nur tiefer als das Niveau der rechten Schulter von 44,82 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies wurde nämlich eine Negierung der SKS-Formation zur Folge haben.