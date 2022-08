Snap setzt den Rotstift an - gut 20 Prozent der Stellen werden gestrichen - Aktie verliert 7 Prozent vorbörslich

Laut einem Medienbericht will das US-amerikanische Social Media Unternehmen über 1.000 Mitarbeiter entlassen. Dies entspricht rund 20 Prozent der aktuellen Belegschaft.

Jede fünfte Stelle wird gestrichen

Der Betreiber der Snapchat-App hatte zuletzt "schockierend" schwache Quartalszahlen berichtet. (Details: Hier). Unter anderem wurde ein Quartalsverlust von über 420 Mio. USD berichtet - nun wird wenig überraschend der Rotstift angesetzt.

Aktie im freien Fall

Die Anteilsscheine von Snap Inc. gingen gestern an der 10 USD-Marke aus dem Handel, verlieren im vorbörslichen Handel aber weitere 6,89 Prozent an Wert.

Damit bleibt der Weg des geringsten Widerstands weiter südwärts für den Titel, das nächste Kursziel auf der Unterseite ist das "Corona-Tief" aus dem März 2020 um 8,00 USD.