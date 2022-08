Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise erneut für besten Kundendienst ausgezeichnet



31.08.2022 / 10:00 CET/CEST



Sunrise gewinnt den connect Festnetz-Hotline-Test 2022.

Sunrise setzt in der Schweiz und der DACH-Region gleich mehrfach neue Massstäbe: Bester Kundendienst für Festnetz und Breitband (connect Heft 10/2022) Bester Kundendienst für Mobilfunk (connect Heft 5/2022) Einziger Anbieter mit Testsieg in beiden Bereichen (Mobilfunk, Festnetz und Breitband) mit jeweils höchster Punktzahl über die 3 Länder hinweg

«Schnelle Problemanalyse gepaart mit hohem Wissensstand und kompetenten Antworten» heben gemäss connect den Sunrise Kundendienst deutlich von Mitbewerbenden ab. «Die erneute Auszeichnung zeigt, dass wir 'Dream Big. Do Big.' für unsere Kundinnen und Kunden leben. Der Service ist oft ausschlaggebend, sich für einen Anbieter zu entscheiden. Wir setzen neue Massstäbe mit unseren Testsiegen und bestätigen die Kundinnen und Kunden in ihrer Wahl. Das freut mich auch für unsere Mitarbeitenden. Ihr herausragendes Engagement bringt solche Testsiege und vor allem zufriedene, loyale Kundinnen und Kunden. Das ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil», sagt André Kause, CEO von Sunrise. Über 165 Testende riefen über mehrere Wochen den Kundendienst der Festnetz- und Breitbandanbieter an. Jeder Anbieter wurde 50 Mal angerufen. Der Sunrise Kundendienst wurde dabei von den Testenden u.a. auch deshalb zum Sieger gekürt, weil: «Man hörte ihnen aufmerksam zu und suchte individuelle Lösungen» und: «Hervorgehoben wurde zudem der Sprachcomputer, der schnell reagiert und zuverlässig zur richtigen Stelle weiterleitet.» Die Einzelheiten finden sich im connect Festnetz-/Breitband-Hotline-Test 2022 . Die Sunrise Kundenservice-Qualität ist im Einklang mit der Sunrise Netzqualität. Mit seinem Hybrid-Fiber-Netz inklusive einem weltweit besten Mobilfunknetz bietet Sunrise als einziger Anbieter eine echte Gigaspeed-Versorgung für über 90% der Schweizer Haushalte. Sunrise bietet das beste Internet (PC Breitband Benchmark 2021) der Schweiz. Das Sunrise Mobilfunknetz ist das einzige Mobilfunknetz der Schweiz, das von connect 6-mal in Folge mit der höchsten Bewertung «ÜBERRAGEND» ausgezeichnet wurde. Dabei bietet Sunrise gemäss connect Mobilfunk-Netztest bei der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten das schnellste und grösste 5G-Netz der Schweiz (Heft 1/2022). Mit ihrem hybriden Fiber-Netz, das Fest- und Mobilfunknetz kombiniert, ist Sunrise die führende Breitband-Internet-Anbieterin der Schweiz. Pressemitteilung (pdf) Sunrise

