Wunsch (EZB) erwartet Zinsanhebungen auf konjunkturbremsendes Niveau

Alpbach (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) muss aus Sicht des belgischen Notenbankchefs Pierre Wunsch im Kampf gegen die ausufernde Inflation die Zinsen womöglich auf ein Niveau anheben, das die Wirtschaft bremst.

"Ich denke, der Konsens ist, dass wir die Zinsen schnell auf ein Niveau anheben müssen, das ab einem gewissen Punkt restriktiv sein wird", sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag auf einer Konferenz im österreichischen Alpbach. Der Notenbanker rechnet zudem damit, dass sich die Konjunktur im Euro-Raum eintrüben wird. "Vielleicht eine technische Rezession, vielleicht schlimmer," merkte er an. Aber selbst das werde womöglich nicht ausreichen, um die Inflation zu drücken.

Die Teuerungsrate im Währungsraum erreichte im Juli in der Euro-Zone einen neuen Rekordwert von 8,9 Prozent. Die Rate ist damit viermal so hoch wie das Inflationsziel der EZB, die zwei Prozent für die Wirtschaft als optimales Niveau ansteuert. An diesem Mittwoch veröffentlicht das europäische Statistikamt Eurostat eine erste Inflationsschätzung für August. Volkswirte erwarten einen weiteren Anstieg auf 9,0 Prozent.

