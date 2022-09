Chartanalyse Dax: Wenn`s mal wieder etwas länger dauert...

Widerstand: 12.755+12.900

Unterstützung: 12.600+12.400

Rückblick:

Der Index fällt heute morgen in den gestern genannten ("Chartanalyse Dax: Neue Wochentiefs im Visier") Zielbereich auf der Unterseite, gibt im Anschluss sogar weiter nach und fällt bis auf 12.600 Punkte. Während der S&P500 bereits direkt am Dienstag neue Wochentiefs markierte (und im Anschluss weiter nachgab), dauerte es beim deutschen Leitindex bis heute Vormittag, bis das Zwischentief vom vergangenen Montag unterboten wurde. Der Grund war eine wilde Short-Squeeze am vergangenen Dienstag - zur Erinnerung: Vor weniger als 48 Stunden hatte der DAX 40 zeitweise noch mehr als 500 Punkte (!) höher notiert.

Ausblick:

Der Index hat seine kurzfristigen Ziele auf der Unterseite abgearbeitet. Von daher muss nun jederzeit mit dem Beginn einer größeren Erholungsbewegung gerechnet werden. Das Chance-Risiko-Profil für neue Shortpositionen ist unattraktiv auf aktuellem Niveau. Erste prozyklisch bullische Signale würden bei einem Stundenschlusskurs oberhalb von 12.760 Punkten generiert werden. Bis dahin gehört das Momentum kurzfristig allerdings (noch) den Bären.