Dax höher erwartet - US-Jobdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatten Konjunktursorgen den deutschen Leitindex 1,6 Prozent ins Minus auf 12.630,23 Punkte gedrückt. An der Wall Street fanden die wichtigsten Indizes keine gemeinsame Richtung.

"Aus Sicht des Aktienmarktes wäre eine Abkühlung auf dem Jobmarkt durchaus positiv, da damit die Straffungsmaßnahmen der Fed Wirkung zeigen und eventuell früher beendet werden könnten", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. "Ein weiterhin brummender Arbeitsmarkt dürfte die Notenbank andererseits ermutigen, die Zinssätze weiter aggressiv anzuheben, was für die Börse keine guten Aussichten wären."

Experten erwarten für August den Aufbau von 300.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, etwas mehr als halb so viel wie im Vormonat. Die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP waren am Mittwoch allerdings deutlich schwächer ausgefallen als erwartet.

Da auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für Anleger ein wichtiges Thema ist, richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die europäischen Erzeugerpreise, die Rückschlüsse auf die Gesamtinflation zulassen. Hier sagen Analysten für Juli ein Plus von 35,8 Prozent im Jahresvergleich voraus. An der Börse gilt als sicher, dass die EZB den Leitzins in der kommenden Woche um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Einen ähnlichen XXL-Zinsschritt erwarten Anleger von der US-Notenbank Ende September.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.630,23

Dax-Future

12.788,00

EuroStoxx50

3.456,70

EuroStoxx50-Future

3.492,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.656,42 +0,5 Prozent

Nasdaq

11.785,13 -0,3 Prozent

S&P 500

3.966,85 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.643,19 -0,1 Prozent

Shanghai

3.193,90 +0,3 Prozent

Hang Seng

19.475,78 -0,6 Prozent

(Bericht von Hakan Ersen, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)