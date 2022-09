DAX: Nur schlechte Nachrichten

Zur Wochenmitte musste der deutsche Aktienmarkt wieder merklich Federn lassen, getrieben wurden die Verluste von Inflations- und Zinssorgen der Marktakteure. Damit droht das heimische Leitbarometer auf frische Wochentiefs abzustürzen, könnte sogar im Zweifel noch einmal seine Jahrestiefs ansteuern.

Insbesondere die überraschend gestiegenen Verbraucherpreise in der Eurozone im August auf 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat haben die Sorge vor schneller steigenden Zinsen befeuert, in der kommenden Handelswoche wird die Europäische Zentralbank EZB die nächsten Zinsschritte vorstellen. Aber auch schwächere Wirtschaftsdaten aus den USA sorgten für Abgabebereitschaft, wie anhand des ADP-Arbeitsmarktberichtes zu erkennen war.

Für das heimische Leitbarometer könnte dies weiteres Abschlagspotenzial zunächst auf 12.730 Punkte bedeuten, darunter dürfte der seit Juli bestehende Aufwärtstrend gebrochen werden und weitere Abschläge in Richtung der Jahrestiefs bei 12.390 Punkten ermöglichen.

Ein derartiges Szenario würde dann aber mit einer fünfwelligen Impulswelle einhergehen und könnte sogar noch frische Jahrestiefs hervorbringen. Auf der Oberseite dürfte erst oberhalb von 14.000 Punkten Ruhe in den Index einkehren Zugewinne an 14.226 und darüber in den Bereich von 14.400 Punkten ermöglichen.

Erste Impulse hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per August (endgültig) vorgelegt, China hat mit dem Caixin-Index später nachgezogen. Deutschlands Einzelhandelsumsätze aus Juli (real) stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr melden Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU ihrerseits Einkaufsmanagerindizes.

Um 11:00 Uhr wird die europaweite Arbeitslosenquote aus Juni vorgestellt, ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit Challenger-Stellenstreichungen aus August dazu. Ab 14:30 Uhr werden noch frische Zahlen zu fortgesetzten und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche vorgestellt, zeitgleich auch die Produktivität ex Agrar Q2 (endgültig) sowie die Lohnstückkosten aus dem zweiten Quartal (endgültig).