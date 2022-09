DAX® - September: Schwieriger Börsenmonat

Bei einer Handelsspanne von gut 200 Punkten scheiterte der DAX® gestern an der 13.000er-Marke. Der anschließende Schwächeanfall lässt auf Tagesbasis ein sog. „bearish engulfing“ entstehen. Generell gilt: Solange die deutschen Standardwerte unterhalb der Schlüsselmarke von 13.200 Punkten notieren, bleibt die charttechnische Lage angespannt. Parallel dazu hatten wir in den letzten Tagen mehrfach auf die saisonalen und zyklischen Herausforderungen im September hingewiesen. Heute beginnt dann tatsächlich der schwächste Börsenmonat des Jahres. Auch in der jüngeren Vergangenheit waren die kommenden Wochen oftmals schwach. Konkret musste das Aktienbarometer in fünf der letzten sieben Jahre Kursverluste hinnehmen. Unter Risikogesichtspunkten ist noch ein anderer Aspekt hervorzuheben: Wenn der September schwach geht, dann geht er häufig richtig schwach. Zweistellige Kurskorrekturen waren im Spätsommer/Frühherbst beim DAX® in den letzten gut 30 Jahren keine Seltenheit. In der Konsequenz müssen Anlegerinnen und Anleger heute eine Belastungsprobe des jüngsten Bewegungstiefs (12.758 Punkte) einkalkulieren. Perspektivisch droht sogar ein Wiedersehen mit den bisherigen Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.400 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

