DGAP-News: Börse Hannover stellt Angebot auf Fondshandel um

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Fonds

Börse Hannover stellt Angebot auf Fondshandel um



01.09.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover stellt Angebot auf Fondshandel um einfacher, schneller und günstiger Handel von Investmentfonds

rund 3.200 Fonds/ETFs im Angebot

erstmals auch ETFs an der Börse Hannover handelbar Hannover, 01. September 2022 - Die Börse Hannover bietet Anlegern ab September den Handel mit Investmentfonds über den Fondshandel Hannover an. Nach dem Vorbild der Schwesterbörse in Hamburg, die den Fondshandel bereits 2002 als erste deutsche Börse eingeführt hat, können somit auch in Hannover Fonds einfach und günstig wie Aktien gekauft und verkauft werden. Damit erweitert die Börse Hannover ihr Handelsspektrum unter anderem auch um Exchange Traded Funds (ETFs) und trägt der hohen Nachfrage von Anlegern Rechnung. Der Fondshandel Hannover löst den Fondsservice Hannover ab, der Anlegern den Erwerb von Fonds zum Rücknahmepreis der jeweiligen Fondsgesellschaft ermöglichte.



Einfach, schnell und günstig

Für die gelisteten, rund 3.200 Fonds und ETFs des Fondshandels Hannover stellt der Skontroführer (Makler), die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, während der Handelszeit von 8.00 bis 22.00 Uhr fortlaufend Geld- und Briefkurse und ermöglicht die schnellstmögliche Ausführung zu besten Preisen während des gesamten Handelstages. Der sonst übliche Ausgabeaufschlag von bis zu 5 Prozent beim Erwerb von Investmentfonds entfällt beim Kauf von Fonds über die Börse Hannover und stellt somit eine preisgünstige Alternative dar. Der Anleger zahlt lediglich die Geld-/Brief-Spanne (Spread) und vergleichbare Gebühren wie bei einer Aktienorder.



Wie können Anleger handeln?

Um von den Vorteilen des Fondshandels an der Börse Hannover profitieren zu können, müssen Anleger lediglich den Börsenplatz „Börse Hannover“ in der Ordermaske ihrer Online-Brokerage-Software auswählen. Filialkunden bitten einfach ihren Bankberater, die Investmentfonds über die Börse Hannover zu kaufen oder zu verkaufen.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de/fonds/ Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Dazu zählen der Global Challenges Index (GCX), der Global Challenges Index Emerging Markets (GCX EM), der Global Challenges Corporates (GCC) und der Global Ethical Values Index (GEVX).

Der seit Anfang 2020 von der Börse Hannover betreute Index NISAX20 spiegelt die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider.

Weitere Informationen unter www.boerse-hannover.de.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.