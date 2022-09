Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

EBL verkauft Telekom Sparte an Sunrise



01.09.2022 / 08:40 CET/CEST



Die EBL ist seit dem Jahr 2000 im Telekom-Geschäft aktiv und besitzt Telekom-Netze in rund 200 Gemeinden in der Schweiz. Gleichzeitig verfolgt die EBL seit mehreren Jahren erfolgreich einen starken Ausbau der Geschäftsbereiche mit erneuerbaren Energie- und Wärme-Produktion und Vertrieb. Aufgrund dieser strategischen Fokussierung verkauft EBL die Sparte Telekom an Sunrise. Über die Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Im Sinne einer strategischen Fokussierung hat die EBL den Verkauf der Sparte Telekom geprüft. Im Zuge eines detaillierten Transaktions-Projektes konnte sich die EBL im August 2022 mit dem grössten privaten Telekommunikationsunternehmen Sunrise auf einen Verkauf einigen. Diese Konstellation ist aus Sicht der EBL ideal, weil den bestehenden rund 60 000 Telecom (inklusive Mobile) Kundinnen und Kunden beste Service- und Produkt-Kontinuität geboten werden kann. Beide Parteien bereiten einen Übergang des Geschäftes per Januar 2023 vor. Für die Telecom-Kunden der EBL ändert sich im Januar nichts. Über die Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. «Durch den Verkauf wird sich die EBL noch stärker auf die beiden strategischen Stossrichtungen Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung des Energiesystems fokussieren und damit einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen leisten. Gleichzeitig ist mit dem Verkauf der Telekom-Sparte an Sunrise sichergestellt, dass unsere Telekom-Kundinnen und -Kunden weiterhin modernste Produkte auf unseren hervorragenden Telecom-Netzen nutzen können», betont Tobias Andrist, CEO der EBL. «Die EBL ist bereits seit 18 Jahren unser Netzpartner. Die EBL Telekom-Kundinnen und Kunden profitieren entsprechend schon lange von unseren Mobile-, Festnetz-, Internet- und TV-Diensten. Mit der Übernahme der gesamten EBL-Telekomsparte können wir die Kundinnen und Kunden direkt und noch besser betreuen. Sie können sich auch künftig auf weitere, innovative Dienstleistungen freuen», kommentiert André Krause, CEO von Sunrise über den Kauf. Pressemitteilung (pdf) Sunrise

Romandie, Peter Lanz, 079 250 41 30, peter.lanz@ebl.ch Die EBL steht für eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung des Energiesystems sind die Mission der privatrechtlichen und unabhängigen Unternehmung EBL. Als nachhaltig orientierte Genossenschaft setzen wir uns für eine ökologische Energiegewinnung ein und leisten damit unseren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Vom Haushalt bis zur Industrie sind wir ein kompetenter Ansprechpartner in den Bereichen Produktion, Verteilung und Nutzung von klimafreundlichen Energien. www.ebl.ch Über Sunrise Sunrise GmbH, ein Tochterunternehmen und in vollständigem Besitz von Liberty Global ist das grösste private Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und erbringt führende Mobilfunk-, Internet-, TV- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit ihrem hybriden Fiber-Netz, das Fest- und Mobilfunknetz kombiniert, ist Sunrise die führende Breitband-Internet-Anbieterin der Schweiz und zählte per Ende des 2. Quartals 2022 rund 3,117 Mio. Mobile-, 1.234 Mio. Breitband- und 1.283 Mio. TV-Kundinnen und -kunden (RGU). www.sunrise.ch

