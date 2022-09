Gold: Der Glanz verblasst

Übergeordnet beherrscht seit den Verlaufshochs um 2.070 US-Dollar aus Anfang März dieses Jahres ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim Gold-Future, zeitweise ging es im Juli auf die markante Horizontalunterstützung um 1.676 US-Dollar abwärts. Eine anschließende Erholungsbewegung reichte zwar über den laufenden Abwärtstrend aufwärts, Bullen scheiterten bereits um 1.800 US-Dollar und es haben Verkäufer wieder das Handelsgeschehen übernommen. Aktuell droht das Edelmetall sogar in seinen vorherigen Abwärtstrend einzutauchen, womit weitere Verluste vorprogrammiert wären.

Zitterpartie am Abwärtstrend

Sollte es demnach zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 1.710 US-Dollar kommen, würde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Verluste in den Bereich von 1.697 und darunter 1.676 US-Dollar merklich zunehmen. Im Rahmen einer dreiwelligen Korrekturwelle ausgehend seit den jüngsten Verlaufshochs aus Mitte August könnte ein entsprechendes Short-Investment hierauf abgeschlossen werden. Um eine sichtliche Verbesserung des Chartbildes im Sinne der Käufer zu erreichen, wird ein Kurssprung mindestens über 1.807 US-Dollar notwendig. In diesem Fall könnte es dann an 1.880 US-Dollar weiter rauf gehen.