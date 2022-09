Grünen-Bundestagsfraktion beendet Klausur in Potsdam

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Bundestagsfraktion der Grünen beendet an diesem Donnerstag ihre Klausur in Potsdam. Um 10.00 Uhr kommen die Abgeordneten mit Mitgliedern der Bundesregierung und den beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour zusammen. Für den Mittag ist eine Pressekonferenz der beiden Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge geplant. Themen der dreitägigen Klausur sind die Klimakrise, die Energiepolitik sowie die steigenden Preise und eine Bestandsaufnahme der Regierungsbeteiligung in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP./hrz/DP/stw