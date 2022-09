Novartis holt neue Forschungschefin von US-Pharmakonzern Merck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis bekommt eine neue Forschungschefin.

Fiona Marshall übernehme Anfang November die Leitung des Novartis Institute for Biomedical Research (NIBR), teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag mit. Der bisherige NIBR-Chef Jay Bradner scheide Ende Oktober aus der Geschäftsleitung aus und werde das Unternehmen verlassen. Marshall kommt vom US-Konkurrenten Merck, wo sie Senior Vice President and Global Head of Discovery Sciences, Preclinical Development and Translational Medicine ist.

