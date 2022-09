OTS: Börsenmedien AG / Erfolgreiche Verschmelzung der Finanzen Verlag GmbH ...

Erfolgreiche Verschmelzung der Finanzen Verlag GmbH auf die Börsenmedien AG Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG gibt den Zusammenschluss mit der Finanzen Verlag GmbH bekannt. Die im November des Jahres 2021 angekündigte Übernahme findet damit ihren erfolgreichen Abschluss. Im Zuge der Verschmelzung entsteht mit fünf Print-Titeln und mehreren Digital-Angeboten das führende Medienhaus für Retail-Investoren im deutschsprachigen Raum. "Der Schritt ist die konsequente Fortführung unserer Strategie, unsere Position als das führende unabhängige Medienhaus für Privatanleger in Deutschland zu festigen. Mein Dank gilt allen mit dem Integrationsprozess betrauten Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz wie auch unseren Kunden und Partnern für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen", so Bernd Förtsch, Eigentümer und Vorstandsvorsitzender der Börsenmedien AG. Die Verschmelzung der Finanzen Verlag GmbH auf die Börsenmedien AG erfolgt damit nur neun Monate nach Bekanntgabe der Übernahme. Bernd Förtsch hat Frank Pöpsel mit der Leitung der Niederlassung München betraut. Pöpsel, zuvor über zwei Jahrzehnte Chefredakteur des konkurrierenden Burda-Titels Focus Money, ist im April zum Finanzen Verlag gestoßen und hat in seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführender Chefredakteur die Verantwortung für die inhaltliche Ausrichtung der Titel BÖRSE ONLINE, Euro sowie Euro am Sonntag übernommen. Im Zuge der Verschmelzung werden Daniela Glocker, Frank Pöpsel sowie Sonja Röner mit Prokura für die Niederlassung München ausgestattet. Frank Pöpsel ist zusätzlich Leiter der Niederlassung München. Die Marke "Finanzen Verlag" wird auch nach der Verschmelzung als eine Marke der Börsenmedien AG fortgeführt. Über die Börsenmedien AG: Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Durch die Übernahme des Finanzen Verlages ist mit drei Wochen- und zwei Monatstiteln - DER AKTIONÄR , BÖRSE ONLINE , Euro am Sonntag sowie einfach börse und Euro - das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland entstanden. Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie jetzt boerse-online.de, bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen. Pressekontakt: Kent Gaertner Quadriga Communication GmbH Potsdamer Platz 5 10785 Berlin Tel: 030-30308089-13 mailto:gaertner@quadriga-communication.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/5310308 OTS: Börsenmedien AG