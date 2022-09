So würde ich heute 20.000 Euro investieren, um die Inflation zu schlagen!

20.000 Euro jetzt investieren, um die Inflation zu schlagen? Ein gutes Ziel. Definitiv ein sinnvolles. Mit einem derartigen Vermögen und einer Teuerungsrate von derzeit 7,9 % sinkt die Kaufkraft ansonsten signifikant. Rendite und einen Ausgleich zu erzielen, das ist immer entscheidender.

Trotzdem ist die Frage, wie man investieren sollte, wenn man dieses Ziel hat. Ich habe einen Weg, den ich heute mit dir teilen möchte. Etwas Diversifikation, aber gleichzeitig auch die Selektion auf bestmögliche Qualität wäre für mich entscheidend.

20.000 Euro investieren, um die Inflation zu schlagen

Mit 20.000 Euro, die man investieren möchte, um die Inflation zu schlagen, sind verschiedene Dinge möglich. Entscheidend wäre für mich, dass ich einen Korb von ca. 10 verschiedenen Aktien aufbauen würde. Dabei geht es um Qualität, einen soliden Schutz gegen die Teuerung, echte Werte und in Teilen Pricing-Power. Nicht mit jeder Aktie bekommt man alles. Aber es bestehen verschiedene Optionen.

So würde ich zum Beispiel die Hälfte des Geldes in wirklich defensive, qualitative Dividendenaktien stecken. Zum Beispiel: Die Coca-Colas dieser Welt. Für sie ist Inflation kein Problem, sie geben die höheren Kosten und auch die Teuerungsraten an ihre Zulieferer weiter. Im ersten Halbjahr erkennen wir einen Ausgleich gegen die Teuerung. Die Preisspirale kann das Management noch weiter drehen, was zu Wachstum führen könnte. Zumindest, wenn es nötig werden sollte.

Mit der anderen Hälfte der 20.000 Euro, die ich zum Schutz vor Inflation investieren wollte, wäre mein Ansatz, in Real Estate Investment Trusts anzulegen. Auch hier gilt: Nicht in jeden Namen, gewiss nicht. Aber W. P. Carey ist zum Beispiel ein guter, diversifizierter REIT, der außerdem vertraglich in 59 von 100 Fällen einen Passus eingebaut hat. Demnach richten sich die vertraglichen Mieterhöhungen hier nach der Teuerung.

REITs bieten aufgrund der Immobilien außerdem einen soliden, werterhaltenden Charakter. Defensive Dividendenaktien wie Coca-Cola hingegen eine starke, maximale Pricing-Power. Insgesamt würde ich versuchen, zehn solcher Top-Aktien zu identifizieren. Idealerweise jeweils hälftig aus beiden Bereichen.

Andere Wege sind denkbar

Das wäre jedenfalls mein Weg, wie ich 20.000 Euro investieren würde, um mich vor der Inflation zu schützen. Andere Wege sind auch denkbar. Zum Beispiel nur qualitative REITs. Oder aber nur defensive Dividendenaktien. Mit einem solchen Vermögen stehen einem verschiedene Optionen offen. Entscheidend wäre für mich, einen Ausgleich gegen die Teuerung auch tatsächlich zu erwirken.

