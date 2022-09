Tanker blockiert mehrere Stunden ägyptischen Suezkanal

KAIRO (dpa-AFX) - Anderthalb Jahre nach der tagelangen Blockade des Suezkanals in Ägypten ist dort erneut ein Frachter steckengeblieben. Der rund 250 Meter lange Tanker "Affinity V" sei wegen eines technischen Defekts am Ruder auf Grund gelaufen, teilte die Suezkanalbehörde am Donnerstag mit. Schlepperbooten sei es gelungen, das Schiff wieder flott zu machen. Nach Angaben eines Behördensprechers blockierte der Tanker den Kanal am Mittwochabend rund fünf Stunden. Mittlerweile habe sich der Schiffsverkehr wieder normalisiert, sagte der Chef der Suezkanalbehörde, Osama Rabi.

Dem Schiffsinformationsdienst Marine Traffic zufolge ist die "Affinity V" unter der Flagge Singapurs unterwegs. Sie kommt aus Portugal und ist auf dem Weg in die saudi-arabische Hafenstadt Janbu. Der Tanker lief im südlichen Teil des Suezkanals auf Grund.

Werbung

Ende März vergangenen Jahres war in derselben Region das Containerschiff "Ever Given" auf Grund gelaufen. Sechs Tage lange blockierte das 400 Meter lange Frachtschiff den Kanal, woraufhin sich ein Stau bildete und die Durchfahrt Hunderter Schiffe verzögert wurde. Internationale Lieferketten wurden dadurch massiv gestört.

Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Sie verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg von Asien nach Europa. Für Ägypten zählt der Kanal zu den wichtigsten Einnahmequellen./jku/DP/jha