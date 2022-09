Zalando – Aktie auf dem Weg zu neuen Tiefstständen

Versuchte sich die Zalando-Aktie noch im August an einer Etablierung einer Aufwärtsbewegung, so ist von diesen Aufwärtsambitionen mittlerweile nichts mehr übrig. Stattdessen befindet sich die Aktie strikt in einer weiteren dynamischen Verkaufswelle.



Bei Zalando kommen gegenwärtig viele Probleme zusammen. Neben der generellen Marktturbulenzen vertrieb zudem die schlechte Performance im operativen Geschäft in den letzten Monaten Aktionäre. Neben der gesunkenen Zuversicht wird auch die Aktie für Short-Seller immer attraktiver. Lag die Short-Quote Anfang des Jahres noch bei 2%, so beträgt diese aktuell 4,77%. Besonders der Status als ehemaliger „Corona-Profiteur“ sorgt nun für die große Retourkutsche. Hinzu kommt die gegenwärtige Konsumflaute, die grassierende Inflation und vereinzelte Lieferengpässe.

Alles in allem ergibt dies eine Mixtur, welche die Zalando-Aktie weiter in Bedrängnis bringen dürfte, ehe sich die Aussichten wieder aufhellen.

Chart: Zalando

Widerstandsmarken: 24,83 + 25,67 + 27,01 + 27,29 + 30 + 30,59 + 32,25 + 33,13 EUR

Unterstützungsmarken: 20,99 + 17,50 + 17,01 EUR

Besonders die technische Sicht unterstreicht diese negative Entwicklung. Kommt es nun auch zum Bruch des Zwischentiefs bei 20,99 EUR, wird damit ein weiteres Sell-Signal ausgelöst. Das Kursziel wäre folgend am Allzeit-Tief bei 17,01 – 17,50 EUR auszumachen. Unterstützend wirken für dieses Szenario die Bollinger Bänder sowie der RSI: Zwar wurde bereits eine gewisse Kursverluststrecke abgearbeitet, jedoch befinden sich die Wertpapiere in noch keinem überverkauften Zustand. Möchte man bei einem Rückfall unter 20,99 EUR auf dieses Szenario spekulieren, so könnte man dies beispielsweise mit den Turbo-Bear-Optionsscheinen mit der WKN HB9FC9 oder HB9J8V tun (s. Tabelle).

Bleiben diese Verluste vorerst aus und es gelingt die Käufer wieder anzulocken, so verliert dieses Szenario jedoch erst mit einem Anstieg über 27,29 EUR an Gültigkeit, da sich in diesem Fall eine Erholungsmöglichkeit auf 30,00 – 30,59 EUR. Vorher allerdings würden Zwischenerholungen eher Short-Einstiegsmöglichkeiten darstellen.

Zalando in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2022 – 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Zalando in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Zalando für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Zalando HB7Y23 0,52 17,31 4,31 Open End Zalando HB7QAJ 0,20 20,64 11,40 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2022; 12:00 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Zalando für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Zalando HB9FC9 0,70 28,96 3,20 Open End Zalando HB9J8V 0,56 27,47 4,04 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2022; 12:02 Uhr

