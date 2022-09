EURO STOXX 50® - Untere Leitplanke gerissen!

Anhand des Wochencharts der europäischen Standardwerte hatten wir zuletzt die großen, strategischen Stellschrauben für den Euro Stoxx 50® abgesteckt. Während die 38-Wochen-Linie (akt. bei 3.828 Punkten), diverse alte Hoch- und Tiefpunkte sowie zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (3.844/3.867 Punkte) den entscheidenden Signalgeber auf der Oberseite markierten, hoben wir seinerzeit die Kreuzunterstützung aus dem langfristigen 200-Wochen-Durchschnitt und dem alten Abwärtstrend seit Beginn des Jahres (akt. bei 3.596/3.592 Punkten) hervor (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 9. August). Mittlerweile hat das Aktienbarometer die untere Signalmarke gerissen – eine Weichenstellung, welche für einen echten charttechnischen Nackenschlag sorgt. Dieses negative Preissignal fällt in eine saisonal herausfordernde Phase. Zum einen handelt es sich beim September um den historisch betrachtet schwächsten Börsenmonat des Jahres, zum anderen signalisieren auch der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus in den kommenden Wochen die Gefahr eines erneuten Rückschlags. Die bisherigen Jahrestiefs bei 3.387/3.357 Punkten stecken in dem beschriebenen Umfeld den nächsten Rückzugsbereich ab.

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

