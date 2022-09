HelloFresh – Aktie direkt vor dem nächsten Absturz?

Bis Mitte August schöpften Anleger wieder Hoffnung bei der Aktie des Essenslieferanten. Die Aktie versuchte sich am Ausbruch aus dem mehrmonatigen Abwärtstrend nach den finalen Zahlen. Wie sich jedoch zeigte, nutzen Anleger dieses Event eher als Anlass zum Verkauf. Nur ein paar Wochen später markieren die Wertpapiere neue Zwischentiefs. Muss jetzt mit Schlimmerem gerechnet werden?



Besonders der drohende DAX-Abstieg macht Anlegern derzeit zu schaffen. Zudem wirkt die Prognosesenkung im Juli immer noch nach. Konnten sich Aktionäre lange Zeit über stets verbesserte Ausblicke freuen, war dies ein tiefgreifender Schock. Hinzu kommt das Margenproblem: Statt einer konstanten Gewinnmarge, gerät diese bei HelloFresh weiterhin unter Druck. Außerdem dürfte auch das Geschäft mit den Kochboxen in den nächsten Monaten ebenfalls schleppend laufen, da Konsumenten ihre Konsumpräferenzen aufgrund hoher Energie- und Gaspreise verlagern dürften. Auf der anderen Seite jedoch ergibt sich bei HelloFresh aktuell eine äußert preiswerte fundamentale Bewertung, vor allem bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6. Hier kommt der große Pessimismus deutlich zum Vorschein.

Insgesamt sind die Aussichten für HelloFresh derzeit eingetrübt. Aufgrund des Marktumfeldes, der abflauenden Wachstumsraten sowie der generellen Konsumflaute inklusive drohendem DAX-Abstieg bleiben Marktteilnehmer weiter fern. Auf langfristige Sicht dürfte so mancher Schnäppchenjäger allerdings bereits ein Auge auf die Papiere werfen.

Chart: HelloFresh

Widerstandsmarken: 24,57 + 26,70 + 27,02 + 32,94 + 34,44 + 35,71 + 36,55 + 36,95 EUR

Unterstützungsmarken: 23,04 +19,68 + 16,14 EUR

Durch die Verluste in dieser Handelswoche läuft die Aktie die Unterkante des Abwärtskanals an. Hierbei ergeben sich nun temporäre Erholungschancen, allerdings ebenfalls die Möglichkeit einer Trendbeschleunigung durch den Riss dieser. Tritt der letztere Fall ein und 23 EUR werden per Tagesschlusskurs unterschritten, wird hiermit ein Sell-Signal mit dem Abwärtsziel 19,68 EUR ausgelöst. Möchte man auf dieses Szenario spekulieren, so eignen sich hierfür beispielsweise die Turbo-Bear-Optionsscheine mit der WKN HB9J75 oder HB8W4X. Kommt es allerdings zur Erholung, so ergeben sich erneute Short-Einstiegsmöglichkeiten bei ≈27 EUR.

Erst wenn diese Hürde inklusive EMA50 und Abwärtstrendlinie überschritten werden würde, wäre wieder Raum für größere Kursgewinne Richtung 32,94 EUR gegeben. Vorher jedoch gelten unverändert die Verkäufer als Kurstreiber.

HelloFresh in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.03.2022 – 02.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

HelloFresh in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017– 02.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf HelloFresh für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag HelloFresh HB8P7U 0,53 19,08 4,46 Open End HelloFresh HB7Q68 0,25 21,96 9,53 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.09.2022; 17:15 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf HelloFresh für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag HelloFresh HB9J75 0,59 29,97 4,15 Open End HelloFresh HB8W4X 0,92 33,38 2,63 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.09.2022; 17:17 Uhr

