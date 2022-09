NETFLIX - Jetzt oder nie!

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 230,040 $ (Nasdaq)

Mit Argusaugen dürften Trader und Anleger momentan das Kursgeschehen in der Netflix-Aktie verfolgen. Nachdem sich die Aktie im Juli und August bis an den Widerstandsbereich bei knapp 250 USD erholen konnte, setzte eine Korrektur ein. Damit wurde der Gapbereich vom April als Widerstand bestätigt, leider. Anleger hatten natürlich darauf gehofft, dass diese Hürde überwunden und damit eine Kaufwelle in Richtung 350 USD gestartet werden kann.

Die Hoffnungen in diese Richtung muss man aktuell aber noch nicht begraben. Die aktuelle Korrektur birgt zwar einige Risiken, bietet aber auch die Chance, noch einmal einen direkten Anlauf nach oben zu wagen. Sollte der Widerstandsbereich dann überwunden werden, könnte der mittelfristige, bullische Turnaround mit den bereits genannten Zielen um 350 USD gelungen sein.

Alternativ zu diesem bullischen Szenario bleibt die Aktie leider in ihrer Range seit April. Mit dem Scheitern im oberen Widerstandsbereich wäre dann im Gegenzug mit einem Test der unteren Unterstützungszone beginnend ab ca. 170 USD zu rechnen.

Netflix Inc.

Fazit: Die nächsten Tage sollte die Netflix-Aktie engmaschig verfolgt werden. Wollen sich die Bullen den Weg nach oben nicht verbauen, sollte der Kurs einerseits nicht nachhaltig unter 210 USD zurückfallen, während man auf der anderen Seite zügig in Richtung 250 USD durchstartet und den dortigen Widerstandsbereich auch überwindet.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)