Porsche Automobil Holding SE: Börsengang der Porsche AG sorgt für Fantasie

Hohe Bewertung trotz makroökonomischem Gegenwind

Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen könnte mit dem Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG für Furore sorgen. Laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg könnte die Porsche AG den Börsengang bereits in der ersten Septemberwoche ankündigen. Dabei wäre es informierten Kreisen zufolge möglich, dass sie trotz des getrübten Marktumfeldes mit bis zu 85 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Den Wolfsburgern liegen bereits Vorbestellungen für mehr als die wohl angebotene Aktienzahl vor, die eine Bewertung von 60 bis 85 Milliarden Euro implizierten. Dies gibt der Aktie der Porsche Automobil Holding SE Auftrieb. Diese besitzt über 30 Prozent des gezeichneten Kapitals und über 50 Prozent der Stimmrechte an der Volkswagen AG.

Der Börsengang würde bei der Porsche SE für einen Geldregen sorgen

Für den Fall eines Börsengangs soll das Grundkapital der Porsche AG in 50 Prozent Vorzugsaktien und 50 Prozent Stammaktien unterteilt werden. 25 Prozent plus eine Aktie der Stammpapiere sollen im Zuge des Börsengangs an die Porsche Automobil Holding SE gehen. Die Porsche Automobil Holding SE würde 25 Prozent zuzüglich einer Aktie der Stammaktien an der Porsche AG von der Volkswagen AG erwerben. Der Preis dieser Stammaktien würde den Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 Prozent betragen. Die Volkswagen AG würde weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an der Porsche AG halten. Zudem wird die Volkswagen AG im Fall eines erfolgreichen Börsengangs den Aktionären vorschlagen, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien auszuschütten. Diese würde dann zusätzlich in den Büchern der Porsche Automobil Holding SE landen.

Porsche AG als gilt als Kronjuwel – Porsche SE und VW Vz. mit attraktiver Bewertung

Die Porsche AG gilt als Kronjuwel des Volkswagen-Konzerns. Im Jahr 2021 hatte Porsche weltweit 301.915 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Dies war ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Jahr 2020. Im Vergleich dazu ist der weltweite Automobilmarkt für Pkw nur um 4,2 Prozent auf 70,9 Millionen Fahrzeuge angestiegen. Mit einem durchschnittlichen Umsatz von 100.000 Euro pro verkauftem Auto erzielt die Porsche AG mehr als das Zweifache als andere Premium-Autohersteller. Als Zugpferde gelten dabei die Porsche SUVs, bei denen sich die Auslieferungen des vollelektrischen Porsche Taycan verdoppelten. Besonders in Nordamerika gilt der Tycan als Shootingstar. Die operative Marge lag im vergangenen Jahr bei stolzen 16,6 Prozent. Der gesamte Volkswagen-Konzern konnte sich im ersten Halbjahr trotz des schwierigen Marktumfeldes überraschend gut behaupten. Durch den Börsengang der Porsche AG erhält VW einen weiteren finanziellen Spielraum für milliardenschwere Investitionen in die Elektrifizierung der Modellpalette und könnte so den Übergang zur Elektromobilität schneller realisieren. Fundamental sind beide Aktien spannend: Die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr implizieren laut FactSet sowohl bei der Porsche Automobil Holding SE als auch bei den Vorzugsaktien von Volkswagen ein KGV von knapp über 4. Damit sind die Bewertungen nicht nur im Branchenvergleich sehr attraktiv.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Porsche Automobil Holding SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Porsche Automobil Holding SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 23.06.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Porsche Automobil Holding SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 65,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Porsche Automobil Holding SE an der maßgeblichen Börse am 16.06.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 65,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 23.06.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Porsche Automobil Holding SE am 16.06.2023 auf oder über 65,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 01.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion