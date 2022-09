RGI kündigt die Ernennung von Federico Della Casa als neuen CEO und von Massimo Paltrinieri als neuen Chief Customer Officer der Gruppe an

Die im Bereich Softwarelösungen für den europäischen Versicherungsmarkt führende, unabhängige RGI-Gruppe kündigt an, dass Federico Della Casa ab 8. September als Nachfolger von Cécile André Leruste neuer CEO der Gruppe sein wird.

Federico Della Casa ist eine herausragende Führungspersönlichkeit, die über eine jahrzehntelange Erfahrung im Management in der Technologie-Branche verfügt.

In verschiedenen Positionen in internationalen und Technologie-Unternehmen war er für die Entwicklung von Schlüsselprojekten, die Führung von Sales-Teams und das Management von Partnerbeziehungen zuständig. Zuletzt war er bei Salesforce als Senior Vice President Public Sector des Bereichs EMEA South tätig, nachdem er die Position als Country Leader Italien inne hatte.

Die Arbeit von Federico della Casa wird in der Führung und Beschleunigung des Wachstums der Gruppe in Italien und Europa bestehen, wobei er die solide Basis von RGI und die Innovation von Businessmodellen, Produkten und Dienstleistungen nutzen wird, um die Kunden bei ihrer erfolgreichen Arbeit zu unterstützen.

Unter seiner Führung wird die Gruppe ihre Strategie und ihre Wachstumspläne weiter verfolgen, die Investitionen in die Unternehmensprodukte sowie die weitere Verfestigung der fragmentierten Branche der Versicherungssoftware vorsehen.

Massimo Paltrinieri wird als Chief Customer Officer Teil des Unternehmens werden. Dank seiner außerordentlichen Laufbahn und seiner fundierten Branchenkenntnis wird er dazu beitragen, die Strategie von RGI weiter an den langfristigen Bedürfnissen der Kunden und den Trends der Branche auszurichten. Als ehemaliger CIO von Generali blickt Massimo Paltrinieri auf eine langjährige Erfahrung im Versicherungsbereich sowie in der Finanzdienstleistungsbranche bei McKinsey, Nexi und der Dresdner Bank zurück.

Die Führungsebene des Unternehmens bedankt sich bei Cécile für ihre Leitung und Führung bei der Transformation der Gesellschaft zum paneuropäischen Marktführer bei Versicherungssoftware.

RGI

RGI ist eine unabhängige Gesellschaft mit Sitz in Mailand und Ivrea (Italien), die im Bereich der Software von versicherungstechnischen Kernsystemen für den europäischen Versicherungsmarkt führend ist und über ein komplettes, modulares Angebot für die Verwaltung der wichtigsten Versicherungsprozesse, wie Policy Administration, Customer Engagement, Abwicklung von Schadensfällen und Management des Verkaufs- und Vertriebsnetzes auf dem Lebens- und Sachversicherungsmarkt verfügt. Mit einer Belegschaft von 1.200 Mitarbeitern, die auf IT und Versicherungen spezialisiert sind und über ein hochmodernes Know-how im Bereich Customer Experience verfügen und mit 20 Niederlassungen in 8 Ländern ist RGI führend in der digitalen Transformation der europäischen Versicherungsbranche und hat mit mehr als 150 Versicherungsgesellschaften und 300 Brokern in verschiedenen Regionen der Welt zusammengearbeitet.

