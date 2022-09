Trump unterstützt Kapitolrandalierer mit Geld

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Radiosendung gesagt, er unterstütze einige Anhänger, die am Sturm auf den Kongress am 6. Januar 2021 beteiligt waren, finanziell.

Außerdem wolle er deren Begnadigungen prüfen, sollte er noch einmal ins Weiße Haus gewählt werden. "Es sind unglaubliche Menschen, die noch zwei Tage zuvor in meinem Büro waren. Es ist eine Schande, was ihnen angetan wurde", sagte Trump, der seine erneute Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 nicht ausschließt.

Tausende von Trumps Anhängern hatten im Januar 2021 das US-Kapitol erstürmt, nachdem er in einer Rede seine Wahlniederlage nicht eingestehen wollte und als Betrug bezeichnete. Rund 850 Randalierer waren wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Angriff festgenommen worden, mehr als 250 wegen Behinderung der Strafverfolgung.

