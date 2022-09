Wochenausblick: DAX erholt sich kräftig – US-Arbeitsmarktdaten liefern Rückenwind

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag kräftig von den vorangegangenen Kursverlusten erholt. Rückenwind lieferten die Daten vom US-Arbeitsmarkt. So wurden einerseits zwar im August weiter zahlreiche neue Stellen geschaffen, während andererseits die Stundenlöhne nicht mehr so stark stiegen wie zuvor. Dies verstärkt Hoffnungen, dass sich auch der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abmildern könnte.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im August etwas stärker als erwartet entwickelt. Außerhalb der Landwirtschaft wurden netto 315.000 neue Stellen geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen der Volkswirte, die mit 295.000 Stellen gerechnet hatten, leicht übertroffen. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg unterdessen überraschend von 3,5 Prozent im Juli auf 3,7 Prozent im August. Verantwortlich dafür war, dass wieder mehr Amerikaner einen Job suchten. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, die wegen der hohen Inflation stark beachtet werden, stiegen weniger stark als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten die Stundenlöhne im August um 0,3 Prozent zu, während ein Plus von 0,4 Prozent erwartet wurde, nach einem Plus von 0,5 Prozent im Juli.