WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 16. September

------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 05. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: BMW-Pressetag "Nachhaltigkeit durch Innovation", München 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes DEU: KBA / VdA / Pkw-Zulassungszahlen 08/22 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/22 09:00 TRK: Verbraucherpreise 08/22 09:00 CHE: BIP Q2/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix Konjuntkurindex 09/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung IFA + Summit 2022, Berlin (bis 6.9.22) U.a. mit Yanis Varoufakis (Ökonom und ehemaliger Finanzminister Griechenlands) und dem niederländischen Philosoph Peter Sloterdijk über die Zukunft der Globalisierung DEU: Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi entscheidet endgültig über Tarifabschluss für Hafenarbeiter 13:00 AUT: Ölallianz OPEC+ berät in Online-Sitzung über Förderstrategie 13:30 GBR: Die britische Konservative Partei gibt den neuen Parteichef und Premierminister bekannt HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 06. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN NLD: DSM, Investor Day NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Beginn der Haushaltswoche + 10.30 Einbringung des Bundeshaushalts 2023 und finanzpolitische Debatte + 13.05 Etat Familien, Senioren, Frauen und Jugend + 14.50 Bau + 16.35 Digitales und Verkehr + 18.20 Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, Atom 09:00 DEU: "Bankentag" der "Börsen-Zeitung" zum Thema Privatkundengeschäft u.a. mit Joachim Schmalzl vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler und dem Leiter des Vertriebs der Privatkundenbank Deutschland der Deutschen Bank, Philipp Gossow 10:00 DEU: "Wirtschaft bis 2050 klimaneutral?" - 3. Deutsch-polnische Energiekonferenz der IHK Ostbrandenburg und IHK Neubrandenburg, Schwedt/Oder GBR: Boris Johnson gibt sein Amt als Prime Minister auf, London DEU: IFA 2022 Berlin (letzter Tag) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 07. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 10:30 CHE: ABB, außerordentliche Hauptversammlung zu Spin-off Accelleron 19:00 USA: Apple, Event Vorstellung neuer Produkte TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen und Kapitalmarkttag 2022 ITA: Tod's, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 08/22 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 07/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 08/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/22 11:00 GRC: BIP Q2/22 11:00 EUR: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Handelsbilanz 07/22 16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Prag 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft: Kann die ungarische Straßenmaut auch in Deutschland eingetrieben werden?, Karlsruhe 09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital) 09:15 DEU: Future Mobility Summit - Kongress des "Tagesspiegel" zu Chancen und Herausforderungen bei der künftigen Mobilität u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin 09:15 DEU: Berenberg-Bank-Studie nachhaltige Investments (ESG Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Paneldiskussion zur Energiewende, Frankfurt/M. DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche - Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung + 09.30 Etat Bundeskanzler und Kanzleramt + 14.00 Auswärtiges Amt + 15.45 Verteidigung + 17.30 Wirtschaftliche Zusammenarbeit DEU: Fachkräftegipfel des Bundesarbeitsministeriums mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie den zentralen Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik + 15.00 Statements Stark-Watzinger und Hubertus Heil ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 08. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Moderna, Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 08/22 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q2/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 07/22 13:00 DEU: IWH Konjunkturprognose 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 07/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche + 09.00 Etat Wirtschaft und Klimaschutz + 10.45 Gesundheit + 14.10 Finanzen + 14.55 Justiz + 16.40 Arbeit und Soziales + 17.25 Landwirtschaft + 19.10 Bildung 09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital) DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft" Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen 10:00 DEU: 4. Ostdeutscher Unternehmertag u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, Potsdam Thema: Fachkräftemangel trotz Digitalisierung und Corona-Pandemie 11:30 DEU: Mündliche Verhandlung der Klage des Solarworld-Insolvenzverwalters gegen ehemalige Vorstandsmitglieder, Bonn 15:50 DEU: Statement zur Kabinettsklausur mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Anke Rehlinger 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht über den Prüfungsprozess für die nationalen Corona-Wiederaufbaupläne. Die Pläne sind Voraussetzung für die Auszahlung von EU-Hilfsgeldern. ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 09. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 07/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 07/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 07/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro EUR: S&P Ratingergebnis Malta, Portugal, Ukraine, Norwegen EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche + 09.00 Etat Inneres und Heimat + 10.45 Schlussrunde der Haushaltspolitiker 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 13:00 DEU: Pk zur ersten Fahrt eines Wasserstoffzugs, mit Bahnchef Richard Lutz und Siemens-Chef Roland Busch, Wegberg-Wildenrath CSZ: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU - 1. Veröffentlichung) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro EUR: S&P Ratingergebnis Malta, Portugal, Ukraine, Norwegen EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 13:00 DEU: Pk zur ersten Fahrt eines Wasserstoffzugs, mit Bahnchef Richard Lutz und Siemens-Chef Roland Busch, Wegberg-Wildenrath CSZ: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU - 1. Tag HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Hannover Rück- Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo 08:00 GBR: AB Foods, Pre-close Trading Update TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 07/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/22 08:00 GBR: BIP 07/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 07/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 07/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 07/22 SONSTIGE TERMINE 12:30 DEU: Informationsveranstaltung Bafin (digital): "Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens". Der Exekutivdirektor der Bankenaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, und Karlheinz Walch, Zentralbereichsleiter Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank, informieren über die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Prüfbericht zur Beschaffung von Corona-Impfstoff durch die EU DEU: Fachmesse Husum Wind. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) DEU: Baltic Sea Conference - Erschließung sämtlicher Offshore-Wind Potenziale in Nord- und Ostsee und eine gesamteuropäische Vernetzung GBR: Debatte über umstrittenes Gesetz der britischen Regierung zur Europäischem Menschenrechtskonvention erwartet SWE: Nach der Parlamentswahl in Schweden RUS: Nach den Regionalwahlen in Russland. In vielen Regionen des flächenmäßig größten Landes werden Gouverneure und neue Gebietsparlamente gewählt. HINWEIS HKG / KOR / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/22 10:30 DEU: Tui stellt Winterprogramm 2022/23 vor 13:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 15:00 IRL: Wizz Air, Hauptversammlung 16:30 USA: Starbucks, Investor Day 19:00 USA: Twitter, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 09/22 01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/22 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/22 08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/22 14:30 USA: Verbraucherpreise 08/22 14:30 USA: Realeinkommen 08/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess um Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz, Stuttgart DEU: Deutscher Arbeitgebertag. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). 11:00 DEU: Pk zum Deutschen Apothekertag 2022 mit der Präsentation des Apothekenklima-Index 2022 durch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina, München DEU: Automechanika 2022, Frankfurt USA: Eröffnung der 77. UN-Vollversammlung, New York ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal 10:00 ITA: UniCredit, außerordentiche Hauptversammlung 14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung FRA: EssilorLuxottica, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 07/22 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 08/22 08:00 SWE: Verbraucherpreise 08/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 08/22 10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 11:00 EUR: Industrieproduktion 07/22 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 07/22 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1 Mrd EUR, Laufzeit: 30 Jahre 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 08/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Deutscher Apothekertag 2022 mit Schwerpunktthema «Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit» + 09.30 Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Thomas Dittrich + 13.00 Eröffnung des Deutschen Apothekertages Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) DEU: Treffen der G7-Handelsminister (bis 15.9.22), Neuhardenberg EUR: Plenarsitzung des Europaparlaments - von der Leyen hält Rede zur Lage der Union DEU: Bekanntgabe der Nominierungen für den Deutschen Zukunftspreis 2022. Verleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am 26.Oktober. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung CHE: SFS Group, Investor Day USA: Adobe, Q3-Zahlen USA: Danaher, Invetor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 08/22 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 07/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 08/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 07/22 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/22 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/22 12:00 IRL: Handelsbilanz 07/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Empire State Index 09/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/22 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 09/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/22 15:15 USA: Industrieproduktion 08/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/22 16:00 USA: Lagerbestände 07/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Treffen der G7-Handelsminister + 08.30 Doorstep Wirtschaftsminister Habeck, Begrüßung der G7 Handelsminister + 09.00 Beginn der Sitzung + 14.30/14.45 Pressekonferenz 09:30 LUX: EuGH-Urteil über Anrechnung ausländischer Steuern zur Vermeidung von Doppelbesteuerung DEU: M100 Sanssouci Colloquium - Bundeskanzler Olaf Scholz hält die Hauptrede 60 internationale Journalisten diskutieren über den Krieg in der Ukraine und Europas Rolle in einer neuen Weltordnung. + Eröffnungsrede mit Olga Rudenko, Chefredakteurin The Kyiv Independent + M100 Media Award in der Orangerie Sanssouci in Potsdam + M100 Young European Journalists Workshop über Fake News und Desinformation ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:30 DEU: Uzin Utz, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Großer Verfallstag an der Börse TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 08/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 08/22 09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/22 10:00 ITA: Handelsbilanz 07/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Belarus, Kroatien, Spanien EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Griechenland SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt im Streit unter Wohnungseigentümern: Wer muss für den Selbstbehalt einer Gebäudeversicherung aufkommen? -------------------------------------------------------------------------------------

