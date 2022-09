Auto1 Group SE: Die Profitabilität ist fast greifbar, die Bewertung nahe am historischen Tief

Werbung

Europas führender Autohändler kauft und verkauft Fahrzeuge über eigene Kanäle

Die Auto 1 Group wurde 2012 gegründet und ist Europas führende digitale Automobilplattform für Gebrauchtwagen. Das Unternehmen erlaubt Verbrauchern und Autohändlern in ganz Europa, schnell und einfach Gebrauchtwagen zu kaufen und verkaufen. Hierfür kauft die Auto 1 Group Fahrzeuge über zwei Kanäle an. Dies erfolgt zum einen über die Plattform wirkaufendeinauto.de, auf der Privatpersonen ihre Fahrzeuge verkaufen können. Zum anderen besteht auch für gewerbliche Autohändler die Möglichkeit, Fahrzeuge im Rahmen einer Wiedervermarktung an die Auto 1 Group zu vermarkten. Die angekauften Fahrzeuge werden dann wieder über autohero.com an Privatpersonen und über Auto1.com an Händler vertrieben. In der Summe werden über 80 Automarken in mehr als 30 Ländern zum Verkauf angeboten.

Eine hohe Kundenzufriedenheit gepaart mit der Markenbekanntheit ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Auto 1 Group legt großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden. Demnach konnte seit dem Börsengang im Februar 2021 der NPS von Autohero von 49 auf 73 Punkte im Juli 2022 gesteigert werden. Der Net Promoter Score (NPS) misst, inwiefern Konsumenten ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfehlen würden. Somit ist das Management auf dem besten Wege, die langfristig gesetzte Zielmarke von 80 zu erreichen. Zudem steigt die Markenbekanntheit von Autohero seit Beginn des strategischen Markenaufbaus kontinuierlich an. Demnach konnte das Management die Markenbekanntheit seit sieben Quartalen in Folge in Europa und besonders in Deutschland stark steigern. Vor sieben Quartalen lag die Markenbekanntheit in Europa bei 4 % und jene in Deutschland bei 3 %, inzwischen liegt sie bei 21 % bzw. 29 %.

Schnelles Wachstum gepaart mit einer soliden Bilanz

Im vergangenen 2. Quartal 2022 gelang es der Unternehmensgruppe in der Summe den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 63,1 % auf 1,74 Mrd. Euro zu steigern. Ferner konnte die Anzahl der verkauften Fahrzeuge im selben Zeitraum um 16 % auf 166.147 erhöht werden. Ebenso erhöhte sich auch das Bruttoergebnis um 27,3 % auf 126,4 Mio. Euro. Die Auto 1 Group saß im 2. Quartal 2022 auf 640 Mio. Euro Barmitteln und ungenutzten Krediten in Höhe von 375 Mio. Euro, welche im Rahmen einer ABS-Finanzierung (Asset Backed Securitisation) jederzeit abgerufen werden könnten.

Erhöhung der Prognose und gute Aussichten, um die Profitabilitätsschwelle zu erreichen

Die Unternehmensführung hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 von 5,7 bis 6,8 Mrd. Euro auf 6,0 bis 7,0 Mrd. Euro an. Dies würde im schlechtesten Fall einem Umsatzwachstum von 26,4 % im Vergleich zum Jahr 2021 entsprechen. Die bereinigte EBITDA-Marge zwischen -2,0 und -3,0 % blieb unverändert. Ansonsten sieht sich die Auto 1 Gruppe gut positioniert, um die Profitabilität auf Basis des bereinigten EBITDA bis zum 4. Quartal 2023 zu erreichen. Zudem möchte das Unternehmen langfristig sowohl Europas größter als auch profitabelster Autohändler werden. Laut den Analysten von FactSet liegt das erwartete KUV für 2022 bei 0,3, was einem der historischen Tiefs entsprechen würde.

