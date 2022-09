Volkswagen – Porsche IPO sorgt für Phantasie!

Werbung

Werte aus dem Automobilsektor haben derzeit einen schweren Stand. Anhaltende Lieferkettenprobleme sorgen für Produktionsausfälle, während steigende Energie- und Rohstoffkosten und weiter anziehende Löhne auf die Margen drücken. Auch im Kerngeschäft hat sich die Ausgangssituation angesichts der wachsenden Rezessionssorgen zuletzt weiter eingetrübt, weshalb die Aktie des Wolfsburger Autobauers zuletzt deutlich unter Druck kam. Mittlerweile scheint ein Großteil der negativen Effekte bei der VW-Aktie eingepreist zu sein, zumal die fundamentale Bewertung mit einem KGV 23e von 4 nicht nur im Branchenvergleich sehr moderat ausfällt. Für frischen Schwung könnte in den kommenden Wochen die Ankündigung des geplanten Börsengangs der Sportwagentochter Porsche sorgen, zumal der zu erwartende Milliardenerlös aus dem IPO auch der Konzernmutter Volkswagen zu einer Neubewertung verhelfen dürfte.

Volkswagen – Autobauer überrascht im ersten Halbjahr mit deutlichem Umsatz und Ergebnisanstieg! Der Autobauer Volkswagen kann sich im aktuell schwierigen Marktumfeld im Gegensatz zu anderen Volumenherstellern trotz der anhaltenden Lieferkettenproblematik und zuletzt deutlich gestiegener Material-, Lohn- und Energiekosten erfolgreich behaupten. Der Wolfsburger Autohersteller mit seinen insgesamt zehn Kernmarken musste zuletzt aufgrund fehlender Chips und Halbleiter seine Fahrzeugproduktion deutlich zurückfahren und musste daher trotz der anhaltend hohen Nachfrage in allen Absatzregionen einen deutlichen Absatzrückgang hinnehmen. Dank der konsequent umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen und deutlich gestiegener Absatzpreise bei nahezu allen Modellreihen überraschte Volkswagen im ersten Halbjahr mit einem soliden Umsatzplus von 2 % auf 132,3 Mrd. Euro, während der bereinigte, operative Gewinn mit 13,2 Mrd. Euro um 16,1 % über dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen hatte. Überzeugend präsentierte sich dabei die Konzernmarke Volkswagen, die beim operativen Segmentergebnis mit einem deutlichen Plus von 55 % auf 1,86 Mrd. Euro positiv überraschen konnte Premium-Segment überzeugt erneut mit deutlichem Ergebnisplus! Maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Wolfsburger im ersten Halbjahr hatte erneut das Premium-Markensegment rund um AUDI und Porsche. Vor allem die Ingolstädter Konzerntochter AUDI überzeugte trotz deutlich geringerer Auslieferungen im Zuge der aktuellen Lieferkettenprobleme mit einem Umsatzplus von knapp 2 % auf 29,9 Mrd. Euro, wobei das operative Segmentergebnis dank deutlich höherer Verkaufspreise mit 4,9 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro) einen neuen Rekordwert markiert hatte. Auch in puncto Profitabilität überzeugte AUDI mit einer operativen Gewinnmarge von 16,5 % (Vorjahr: 10,7 %). Noch überzeugender präsentierte sich die VW-Sportwagentochter Porsche. Bei einem Umsatzanstieg von 8,5 % auf 17,92 Mrd. Euro konnte man das bereinigte operative Segmentergebnis überproportional stark um 24,6 % auf 3,48 Mrd. Euro verbessern. Volkswagen macht Tempo bei Porsche-IPO Die Zuffenhausener Sportwagentochter gilt zu Recht als Kronjuwel im Markenportfolio von Volkswagen. Dank zeitlos-sportlichem Design gehören Modellreihen aus der 911er-Serie, der Porsche Boxter oder neuere Variationen, wie Cayman, Panamera oder der Taycan, zu den beliebtesten Sportwagenmodellen der Welt. Auch die neuen Elektro- und Hybridmodelle, wie der Taycan, belegen bei den Verkaufsrankings im Sportwagensegment im internationalen Vergleich die vorderen Plätze. Dank des Absatzerfolgs der Premium-Sportwagenmarke ist Porsche in der Lage, gerade im aktuellen Umfeld deutliche Preiserhöhungen durchzusetzen. Dies bescherte Porsche im ersten Halbjahr trotz der anhaltenden Lieferkettenproblematik und gestiegener Kosten eine operative Rekordmarge von 19,4 % (+2,5 Prozentpunkte), womit der Sportwagenhersteller einen maßgeblichen Anteil am besser als erwarteten Abschneiden der Konzernmutter hatte. Nun scheinen die Vorbereitungen für den bereits im Februar dieses Jahres in Aussicht gestellten Börsengang der hochprofitablen Sportwagentochter abgeschlossen zu sein. Wie verschiedene Nachrichtenagenturen unter Berufung auf informierte Kreise berichten, könnte VW das IPO von Porsche bereits Anfang September ankündigen. Dabei kann Volkswagen trotz des aktuell schwierigen Marktumfelds wohl auf einen Rekorderlös aus dem Porsche-IPO hoffen. Aufgrund der exzellenten Marktposition von Porsche im Sportwagensegment dürfte Porsche mit rund 60 bis 85 Mrd. Euro bewertet werden, während die Konzernmutter Volkswagen aktuell knapp 72 Mrd. Euro auf die Börsenwaage bringt. Volkswagen – Starke Aussichten im operativen Geschäft und moderate Bewertung! Nachdem sich der Volkswagen-Konzern im ersten Halbjahr trotz des schwierigen Marktumfelds überraschend gut behaupten konnte, zeigte sich die Konzernführung für das zweite Halbjahr zuletzt etwas optimistischer. Da man die Lieferkettenprobleme langsam in den Griff bekommt und sich der Kostendruck auf der Rohstoffseite wieder etwas abgeschwächt hat, peilt man nun für das Gesamtjahr das obere Ende der konzerneigenen Margenprognose von 7,0 bis 8,5 % an. Neben der Kernmarke VW, bei der man das Renditeziel für 2022 dank deutlicher Verbesserungen auf der Kostenseite von 4,0 % auf 4,0 bis 5,0 % angehoben hatte, rechnet sich Volkswagen vor allem im Premium-Segment dank der hohen Nachfrage nach den hochpreisigen AUDI und Porsche-Modellen gute Chancen auf eine noch dynamischere Ergebnisentwicklung aus. Da Volkswagen auch nach dem Porsche-Börsengang die Mehrheit an der hochprofitablen Sportwagentochter halten wird, partizipiert der Wolfsburger Autobauer auch weiterhin von den exzellenten Aussichten des Premium-Sportwagenherstellers im operativen Geschäft. Der zu erwartende milliardenschwere Erlös aus dem Porsche-IPO kommt Volkswagen ebenfalls gut zupass, zumal man dadurch weiteren finanziellen Spielraum für die milliardenschweren Investitionen in die Elektrifizierung der Modellpalette erhält und den Übergang zur Elektromobilität schneller realisieren kann. Auch fundamental ist die Vorzugsaktie von Volkswagen sehr attraktiv bewertet. Auf Basis der Schätzungen für 2023 liegt das KGV laut FactSet lediglich bei 4,0, womit die Bewertung nicht nur im Branchenvergleich sehr attraktiv ausfällt. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Volkswagen AG Vz. Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Volkswagen AG Vz. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 28.07.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Volkswagen AG Vz. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 140,00 Euro begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Volkswagen AG Vz. an der Börse XETRA Frankfurt am 21.07.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 140,00 Euro. 2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 28.07.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Volkswagen AG Vz. am 21.07.2023 auf oder über 140,00 Euro liegen wird. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 30.08.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Discount 140 2023/07: Basiswert Volkswagen AG DW35XQ Quelle: DZ BANK: Geld 02.09. 14:28:12, Brief 120,73 EUR -- 1,05% Basiswertkurs: 145,10 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 14:14:50 Max Rendite -- Max Rendite in % p.a. -- Discount in % -- Cap 140,00 EUR Abstand zum Cap in % -3,57% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

