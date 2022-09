APPLE – Showdown in dieser Woche

Befand sich die Apple-Aktie noch im Sommer in einer Korrektur, so gelang Anlegern Ende Juni der Turnaround. Es folgte eine dynamische Kaufwelle, welche ihr Hoch bei 176,15 USD fand. Daraufhin kam es im Zuge der generellen Marktschwäche in den letzten Wochen erneut zu Verlusten. Angekommen an einem entscheidenden Support wird nun der nächste Richtungsentscheid getroffen.



Anhand der letzten Rally wurde wieder einmal deutlich, dass sich trotz äußerer Probleme die Papiere weiterhin bei Anlegern einer großen Beliebtheit erfreuen. Derzeit stehen bei Marktteilnehmern besonders die möglichen Entwicklungen im Automobilbereich, sowie der neuen iPhone- Präsentation im Mittelpunkt. Wie Apple final verkündete, findet die virtuelle Präsentation mit dem Namen „Far Out“ am 07. September um 19 Uhr statt. Zwar hält sich der Tech-Gigant im Hinblick auf den Inhalt dieser Präsentation bedeckt, allerdings gilt unter Insidern die Präsentation des iPhone 14 als sicher. Zudem wird eine Neuauflage der Apple Watch sowie eine überarbeitete Version der AirPods erwartet.

Die Spannung unter Anlegern ist also hoch. Interessant ist hierbei auch, dass dieser Termin eine Woche früher als gewöhnlich stattfindet. Eine Win-Win-Situation für Apple, Kunden und Aktienkurs?

Chart: Apple

Widerstandsmarken: 163,56 + 167,46 + 169,08 + 171,31 + 176,15 + 177,18 + 179,61 USD

Unterstützungsmarken: 157,20 + 155,38 + 152,57 + 150 USD

Neben den spannenden Event-Aussichten gilt aktuell vor allem die charttechnische Situation als brisant. Durch die jüngsten Verluste wurde der kumulative Support um ≈155 USD erreicht. Neben mehreren Horizontalunterstützungen verläuft hier der EMA200 sowie das untere Bollinger Band. Für Rebound-Trader eine ideale Einladung, besonders mit Hinblick auf das Ereignis am 07. September. Dabei würden bei einem erfolgreichen Turnaround die nächsten Kursziele bei einem Gap-Close bei 163,56 USD sowie bei einem weiteren Gap-Close bei 171,31 USD liegen. Bei einer Spekulation auf dieses bullische Szenario eignen sich zum Beispiel die Turbo-Bull-Optionsscheine mit der WKN HB7RYH oder HB8B7V.

Allerdings besteht ebenfalls das Risiko eines größeren Rückschlags. Enttäuscht das „Mega-Event“ beispielsweise aufgrund verfehlter Erwartungen und es kommt zu Gewinnmitnahmen, so wird unterhalb von 150 USD der Sell-Trigger ausgelöst und weitere Abgaben bis auf 137,07 – 138,93 USD wären zu erwarten. Möchte man auf dieses Setup setzen, bieten sich die Turbo-Bear-Optionsscheine mit der WKN HR9N23 und HR9RX2 an.

Hinweis: Aufgrund des Event-Risk sollte bei einem Einstieg auf ein angepasstes Moneymanagment geachtet werden.

Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2022 – 02.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Apple in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 02.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie von Apple finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

