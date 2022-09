BEYOND MEAT - Die Aktie ist Bärenfutter

Beyond Meat Inc - WKN: A2N7XQ - ISIN: US08862E1091 - Kurs: 23,420 $ (Nasdaq)

Die Warnsignale Ende August haben sich bestätigt, die Bären konnten neue Ausrufezeichen im Chart setzen. Der Bruch des Supports um 28 - 30 USD war der charttechnische Genickbruch, seitdem finden sich keine Käufer mehr. Der Aktienkurs sackt immer weiter ab und notiert nun nicht mehr weit entfern vom Allzeittief aus dem Mai (20,50 USD).

Gegenwehr am Allzeittief?

Die Aktie könnte kurzfristig das Allzeittief bei 20,50 USD testen. Im Bereich des Tiefs könnte es dann zu einer technischen Gegenbewegung nach oben hin kommen. Erholungen in Richtung 25 oder 29 - 30 USD wären denkbar.

Anschließend oder bei stärkerem Verkaufsdruck auch direkt könnte es dann zu einem Ausbruch nach unten kommen. Im schlimmsten Fall droht eine Kurshalbierung in Richtung Trendkanalunterkante bei rund 10 USD.

Mit einer nachhaltigen Rückkehr über 31 USD könnte eine stärkere Erholung bis zur Abwärtstrendlinie folgen, an der das Papier im August zuletzt gescheitert war. Oberhalb davon liegen am alten Allzeittief bei 45 und am EMA200 (aktuell 48,88 USD) weitere Hürden.

Fazit: Die Aktie bleibt ohne Trendwendeansatz aus charttechnischer Sicht uninteressant für längerfristige Positionierungen. Antizyklische Long-Einstiege am Allzeittief wären riskant, für sehr kurzfristige Trade aber dennoch eine Option. Deutlich attraktiver könnten beim Einbruch auf neue Tiefs allerdings prozyklische Short-Trades erscheinen.

